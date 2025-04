¡Atención, usuarios de WhatsApp! Estos celulares ya no tendrán el servicio de Meta en mayo 2025

Toma nota, porque estos equipos de Apple, Motorola, Samsung , entre otros, ya no recibirán soporte en WhatsApp ni para nuevas actualizaciones ni para temas de seguridad. Todos estos ya no son compatibles, como mínimo, con la versión 15.1 de iOS ; mientras que en Android los que no puedan ejecutar la edición 4.4 KitKat .

WhatsApp anunció desde cuando dejará de funcionar en los siguientes celulares.

¿A qué se debe esto? Es que con el paso de los años, la tecnología ha avanzando y eso incluye a WhatsApp. Estos celulares con muchos años en el mercado, no solo ya no recibirán actualizaciones de sistema operativo, tampoco tienen las funciones ni el espacio para soportar nuevas funciones. Al no contar este soporte, no solo será difícil que la utilices adecuadamente, sino que tu seguridad se podría ver comprometida al no contar con los parches más recientes.