No puedo enviar mensajes por WhatsApp: ¿Qué debo hacer en estos casos?

Según DownDetector, desde las 9 a.m. de este sábado 12 de abril, la aplicación de Meta viene presentando fallos y se han reportado más de 10 mil fallos en varios países como Estados Unidos, México, Argentina y Perú.

Frente a esta caída de WhatsApp es importante saber qué hacer, para no perder la comunicación con tus contactos, amigos, familiares y otras personas con las que sueles intercambiar mensajes.

Caída de WhatsApp se reporta en varios países. Foto: captura.

​A partir de abril de 2025, WhatsApp dejará de funcionar en varios teléfonos antiguos que no cumplan con los requisitos mínimos de sistema operativo: en Android, se requiere, al menos la versión 5.0, y en iOS, la versión 12.0 o superior. Si tienes uno de estos modelos, será mejor que vayas buscando un reemplazo: Samsung Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Galaxy Ace 3; Motorola Moto G (1ª generación), Moto E (2014); LG Optimus G, Nexus 4, G2 Mini; Sony Xperia Z, Xperia SP; HTC One X, One X+; Huawei Ascend Mate, Ascend G740; y iPhones 5 y 5c.