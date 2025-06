Se puede usar ChatGPT en WhatsApp? Sigue este paso a paso para conocer sus funciones

La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y está revolucionando no solo la tecnología actual, sino también diversos ámbitos de la vida humana, incluido los entornos laborales y WhatsApp no ha sido ajeno a esto, ya que cuenta con Meta AI, pero, probablemente no sabías que puedes utilizar la popular aplicación de mensajería con ChatGPT.

Aunque no lo creas es más posible usar el chatbot desarrollado por Open AI y usarlo es muy fácil, tan sencillo como realizar una conversación en chat con cualquier otro contacto en tu agenda de esta app creada por Meta.

PUEDES VER: El mega truco de WhatsApp para hacer captura de pantalla a la foto de perfil de tus contactos

¿Cómo usar ChatGPT en WhatsApp?

Esto no es exclusivo para algunos usuarios, no, está disponible para los más de 2.7 mil millones de usuarios de esta aplicación disponible para dispositivos móviles con Android y iOS (iPhone), a la cual puedes darle varios usos, como resolver interrogantes, obtener información, generar imágenes, armar tu currículum y más.

Toma nota, porque para utilizar ChatGPT en WhatsApp no te tomará mucho tiempo, tan solo debes seguir al pie de la letra la siguiente guía que vamos a mostrarte:

Ingresa a la aplicación de WhatsApp desde tu teléfono Android o iPhone.

Ahora escoge la opción de iniciar una nueva conversación.

En la barra de búsqueda, debes ingresar el número de teléfono oficial de ChatGPT, el cual es: +1 (800) 242-8478 , es el contacto oficial brindado por Open AI para WhatsApp.

, es el contacto oficial brindado por Open AI para WhatsApp. Puedes guardar el contacto para iniciar una conversación, pero esto no es obligatorio.

Si decides guardarlo, te recomendamos ponerlo en tu agenda como Asistente IA o ChatGPT.

Otra forma de iniciar el chat con ChatGPT en WhatsApp es escaneando el código QR, el cual te conducirá directamente a la conversación con este chatbot.

Este el código QR para chatear con ChatGPT en WhatsApp.

¿Qué puedo hacer con ChatGPT en WhatsApp?

Entre las muchas ventajas que tienes de utilizar ChatGPT con WhatsApp, por ejemplo, puede revisar textos, corregir errores gramaticales, que te proponga alternativas de redacción, también puede redactar textos completos, siempre de acuerdo a tus indicaciones.

También sirve como un eficiente traductor de textos en múltiples idiomas desde la propia ventana de chat. Pero eso no es todo, pues te dará incontables respuestas para todo tipo de temas, claro, siempre y cuando no infrinjas sus normas. Estas pueden ser técnicas, conceptos o ayudas en temas académicos.

Aunque no lo creas, puedes realizar una conversación común y corriente con ChatGPT, al punto que puedes pedirle respuesta para diversos tópicos, tal y como lo harías con un humano. Asimismo, puedes pedirle que te haga el resumen del mensaje enviado por otro contacto.

Está capacitado para hacer el análisis de una imagen, al punto que puede extraer texto de la misma, lo que te ayudará a comprender los gráficos que te resulten más difíciles. Pero, también recibe órdenes (prompts) dados por voz, lo que resulta más fácil para muchas personas que no les gusta mucho escribir.