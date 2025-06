¿Qué es, para qué sirve y cómo activar el Modo invisible en WhatsApp?

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada el mundo y esto no solo se debe a que es GRATUITA, sino que posee herramientas que te permiten conectarte de forma automática con cualquier persona desde cualquier parte del mundo, siempre y cuando estés conectado a una red de Internet.

Debido a que WhatsApp se ha vuelto indispensable en la vida moderna, millones de usuarios reciben todo tipo de mensajes mediante la app, por lo que en algunos casos uno puede sentirse 'asfixiado' por la presión que ejercen las personas que te escriben.

Si te sientes identificado por esta situación, debes saber que NO estás solo y que ahora existe el 'Modo invisible' de WhatsApp, una útil opción para desconectarte de todo el mundo sin tener que desinstalar la app de tu teléfono Android.

¿Qué es el Modo Invisible en WhatsApp y para qué sirve?

El 'Modo Invisible' de WhatsApp consiste en activar una serie de opciones de 'Privacidad', las cuales te permiten evitar que algun contacto sepa que estás en la aplicación, sepan que revisaste los mensajes e incluso no puedan ver tus estados y foto de perfil.

De esta forma podrás 'desaparecer' de la aplicación y darte un respiro si es que así lo deseas. Esto te puede servir si tomas unas merecidas vacaciones y te olvidas de todo lo relacionado con el trabajo o el estudio. Lo mejor es que tu WhatsApp seguirá activo, pero no sabrán que estás ahí.

¿Cómo se activa el 'Modo invisible' en WhatsApp?

Primero que nada deberás ingresar al WhatsApp y pulsar sobre los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha. Luego de ello deberás buscar la opción Cuenta y finalmente Privacidad.

Si no quieres que nadie sepa la última Hora de conexión que tuviste, solo selecciona la opción 'Nadie' y de esta forma no sabrán que entraste o saliste. También puedes evitar que vean tu foto de perfil y esto se logra con seleccionar la opción 'Nadie' en la opción 'Foto de perfil'. Lo mismo puedes hacer con 'Info' y 'Estado'. De esta forma no sabrán de ti y te volverás 'Invisible'.

¿Qué te parece? Si configuras adecuadamente tu WhatsApp, ninguna persona sabrá que estuviste activo en la aplicación. Recuerda que este truco Android también puede ser usado en iPhone.