Este iPhone cuesta como un Plus y funciona como Pro: 512GB para descargas, iOS 18 con IA y procesador A18 potente

Si aún no tienes un celular de Apple y quieres migrar a estos terminales, pero no te gustan los equipos pequeños y el Pro Max excede en mucho tu presupuesto, entonces te recomiendo encarecidamente el iPhone 16 Plus, un móvil de gran pantalla junto con una ficha técnica que pocos pueden superar.

Este dispositivo que nos reúne hoy destaca por su procesador sumamente poderoso, su almacenamiento voluminoso, así como fotografía que no tiene competencia, lo mismo que grabación en video.

Buena pantalla, pero solo de 60Hz

En el panel, el iPhone 16 Plus cuenta con pantalla OLED de 6,7 pulgadas con resolución de 2,556 x 1,179 píxeles, además de 460 de densidad de píxeles por pulgada, así como HDR y True Tone para mejorar la calidad de la imagen, a la vez de 2,000 nits de brillo máximo y 60 hercios de tasa de refresco, esto último muy criticado porque existen gama media que en 2025 vienen con 144Hz.

Procesador premium

El Apple A18 es el procesador de este terminal de Apple, uno muy potente que, incluso, es capaz de correr videojuegos sumamente poderosos, junto con RAM de 8GB, a la vez de memoria interna de 128GB, de 256GB y de 512GB.

Respecto a la batería, el iPhone 16 Plus viene con batería de 4,674mAh, carga rápida de 30W con cargador con cable USB-C, y con cargadores MagSafe hasta los 25W.

Fotografía pro y grabación de video insuperable

A comparación del iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max, el iPhone 16 Plus cuenta con dos sensores fotográficos en la parte trasera, ya que su lente principal es de 48 megapíxeles con estabilización óptica, también ultra gran angular de 12 megapíxeles, así como una frontal de 12 megapíxeles con autofocus.

La grabación de video de este celular puede hacerlo hasta los 4K a 60fps con soporte de Dolby Vision, así como Modo Cine en 4K a 30fps, el cual posee una notable estabilización

iOS 18 con inteligencia artificial

El iPhone 16 Plus vino de salida con iOS 18, uno de los mejores sistema operativos del mundo, con una integración notable con el resto de ecosistema de Apple, pero también con Apple Intelligence, la inteligencia artificial de esta marca.

Por otro lado, viene con una voluminosa política de actualizaciones, ya que tendrá 7 años tanto para lo que es el software, pero también para los parches de seguridad.

Precio del iPhone 16 Plus en 2025

Si te interesa adquirir el iPhone 16 Plus, en México lo venden desde los 24,994 pesos; en Perú desde los 3.119 soles; en Colombia desde los 4,576.100 pesos; en España desde los 859 euros (idealo.es).