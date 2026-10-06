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Elecciones 2026: pasos para tramitar tu dispensa de manera virtual si no fuiste a votar este 4 de octubre

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó el procedimiento para tramitar la dispensa electoral y justificación vía virtual correspondiente al 4 de octubre.

Angie De La Cruz
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó el procedimiento para tramitar la dispensa electoral correspondiente al 4 de octubre.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó el procedimiento para tramitar la dispensa electoral correspondiente al 4 de octubre. | Imagen: ChatGPT
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Quienes no pudieron votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 del domingo 4 de octubre tienen la opción de solicitar una dispensa ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) si presentan una razón válida según el reglamento. Este procedimiento permite anular la multa por omisión, siempre que se acepte la solicitud.

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El JNE también permite justificar a quienes, designados como miembros de mesa, no la instalaron. Ambos trámites son totalmente en línea y deben presentarse desde el día siguiente a las elecciones, dentro del tiempo que el JNE estipule, y antes de que la Unidad de Cobranza inicie un procedimiento de embargo.

JNE: ¿cómo solicitar la dispensa o justificación electoral vía online?

Para comenzar, el interesado debe acceder a la plataforma virtual del JNE y seleccionar el proceso electoral pertinente. Luego se escoge el motivo de la solicitud y se adjuntan los documentos justificativos junto con los datos de contacto, como el correo electrónico, la casilla y el número de celular.

Una vez registrada, se genera un número de expediente para darle seguimiento. El JNE tiene un plazo de cinco días hábiles para responder. Algunas causas implican un costo de trámite de S/25,90, mientras que otras son exentas. Entre las razones aceptadas están problemas de salud, pérdida del DNI, estudios fuera del país, desastres, prisión o ingreso a un centro de rehabilitación.

Elecciones Regionales y Municipales

Tramita la dispensa o justificación por no votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Consecuencias de no resolver la multa electoral y cuándo podría ocurrir un embargo

El JNE advierte que no abordar una multa puede derivar en un proceso de cobranza oficial. Luis Grillo, jefe de atención al usuario del organismo electoral, indicó que la Unidad de Cobranza alerta al ciudadano para que regularice antes de avanzar con acciones adicionales.

Si no se resuelve la deuda, podrían aplicarse costes judiciales y aumentar la cantidad debida. El proceso podría culminar en una orden de embargo, haciendo que las entidades bancarias retengan fondos de la persona deudora, además de posibles tarifas adicionales impuestas por los bancos. Si alguien omitió su voto y la instalación de mesa, puede gestionar ambos trámites juntos con la misma documentación y un solo pago cuando aplique.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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