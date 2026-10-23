¡A estar preparados! El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene su monitoreo en tiempo real hoy, viernes 23 de octubre, con el objetivo de ofrecer datos actualizados sobre la magnitud, profundidad y epicentro de los sismos que se registren en el país. Los informes oficiales también se difunden del Centro Sismológico Nacional. ¿Qué debe saber la población? ¿Tembló la capital?

Temblor HOY, 23 de octubre, EN VIVO: epicentro del último sismo en Perú, vía IGP 07:14 ¿Qué debes incluir en tu mochila de emergencia? Para estar preparado ante un sismo, es importante contar con una mochila de emergencia que reúna artículos esenciales para atender las necesidades básicas durante una evacuación. Productos de higiene: alcohol en gel, papel higiénico, cepillo dental, toallas de mano y rostro, y paños húmedos.

Botiquín de primeros auxilios: mascarillas, alcohol, gasas estériles, esparadrapo, apósitos adhesivos, vendas elásticas y crema antibiótica. También incluye los medicamentos recetados que necesiten los integrantes de tu familia.

Ropa y abrigo: manta polar y calzado adecuado.

Alimentos y bebidas: agua embotellada sin gas, barras de cereal, conservas y chocolates.

Herramientas útiles: cuchilla multiusos, cuerdas, encendedor, cinta adhesiva y bolsas de plástico.

Comunicación e iluminación: pilas de repuesto, radio portátil, silbato y linterna. 07:12 Bienvenidos ¡Bienvenido al minuto a minuto de los temblores en Perú! Revisa el reporte oficial del IGP de hoy, viernes 23 de octubre, y conoce la magnitud, la hora, la profundidad y el epicentro del último sismo registrado en el país. Mantente informado sobre la actividad sísmica y sigue las recomendaciones de las autoridades.