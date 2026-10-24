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Temblor HOY en Perú, sábado 24 de octubre, EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo según el IGP

Conoce el último reporte del IGP sobre el sismo registrado en Perú hoy, 24 de octubre, su magnitud, epicentro y profundidad. ¿Tembló la capital? Esto se sabe.

Melanni Miranda
Temblor HOY en Perú, sábado 24 de octubre: consulta el epicentro y magnitud según IGP.
Temblor HOY en Perú, sábado 24 de octubre: consulta el epicentro y magnitud según IGP. | Composición Líbero / Melanni Miranda
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¡A estar preparados! Este sábado 24 de octubre, la actividad sísmica continúa generando preocupación entre la ciudadanía peruana. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha compartido su más reciente informe sobre los movimientos telúricos ocurridos en el país, el cual incluye detalles sobre la magnitud, el epicentro, la profundidad, la hora y las localidades afectadas por los temblores. ¿Se registró un último sismo en Lima? ¿Cuáles son las recomendaciones a considerar?

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Temblor hoy en Perú, sábado 24 de octubre: epicentro del último sismo reportado por el IGP EN VIVO

07:37
24/10/2026

TEMBLOR HOY EN LA LIBERTAD

  • Fecha y Hora Local: 24/10/2026 01:46:17
  • Magnitud: 3.6
  • Profundidad: 58km
  • Latitud: -8.71
  • Longitud: -78.98
  • Intensidad: II-III Salaverry
  • Referencia: 54 km al S de Salaverry, Trujillo - La Libertad.
07:35
24/10/2026

Bienvenidos

¡Bienvenido al minuto a minuto del temblor de hoy, sábado 24 de octubre en Perú! Revisa dónde se registró el último sismo reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), cuál fue su magnitud, a qué profundidad se registró y dónde se ubicó su epicentro. Mantente informado EN VIVO sobre los movimientos sísmicos en Lima y otras regiones del país.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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