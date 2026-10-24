¡A estar preparados! Este sábado 24 de octubre, la actividad sísmica continúa generando preocupación entre la ciudadanía peruana. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha compartido su más reciente informe sobre los movimientos telúricos ocurridos en el país, el cual incluye detalles sobre la magnitud, el epicentro, la profundidad, la hora y las localidades afectadas por los temblores. ¿Se registró un último sismo en Lima? ¿Cuáles son las recomendaciones a considerar?

Temblor hoy en Perú, sábado 24 de octubre: epicentro del último sismo reportado por el IGP EN VIVO 07:37 TEMBLOR HOY EN LA LIBERTAD Fecha y Hora Local: 24/10/2026 01:46:17

Magnitud: 3.6

Profundidad: 58km

Latitud: -8.71

Longitud: -78.98

Intensidad: II-III Salaverry

Referencia: 54 km al S de Salaverry, Trujillo - La Libertad. 07:35 Bienvenidos ¡Bienvenido al minuto a minuto del temblor de hoy, sábado 24 de octubre en Perú! Revisa dónde se registró el último sismo reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), cuál fue su magnitud, a qué profundidad se registró y dónde se ubicó su epicentro. Mantente informado EN VIVO sobre los movimientos sísmicos en Lima y otras regiones del país.