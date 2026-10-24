- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario vs Juan Pablo II
- Sporting Cristal vs Cusco FC
- Tabla Clausura
- Acumulado
- Liga Peruana de Vóley
Temblor HOY en Perú, sábado 24 de octubre, EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo según el IGP
Conoce el último reporte del IGP sobre el sismo registrado en Perú hoy, 24 de octubre, su magnitud, epicentro y profundidad. ¿Tembló la capital? Esto se sabe.
¡A estar preparados! Este sábado 24 de octubre, la actividad sísmica continúa generando preocupación entre la ciudadanía peruana. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha compartido su más reciente informe sobre los movimientos telúricos ocurridos en el país, el cual incluye detalles sobre la magnitud, el epicentro, la profundidad, la hora y las localidades afectadas por los temblores. ¿Se registró un último sismo en Lima? ¿Cuáles son las recomendaciones a considerar?
PUEDES VER: Cronograma de PAGOS del Banco de la Nación, noviembre 2026: revisa la LISTA COMPLETA y FECHAS
Temblor hoy en Perú, sábado 24 de octubre: epicentro del último sismo reportado por el IGP EN VIVO
TEMBLOR HOY EN LA LIBERTAD
- Fecha y Hora Local: 24/10/2026 01:46:17
- Magnitud: 3.6
- Profundidad: 58km
- Latitud: -8.71
- Longitud: -78.98
- Intensidad: II-III Salaverry
- Referencia: 54 km al S de Salaverry, Trujillo - La Libertad.
Bienvenidos
¡Bienvenido al minuto a minuto del temblor de hoy, sábado 24 de octubre en Perú! Revisa dónde se registró el último sismo reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), cuál fue su magnitud, a qué profundidad se registró y dónde se ubicó su epicentro. Mantente informado EN VIVO sobre los movimientos sísmicos en Lima y otras regiones del país.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90