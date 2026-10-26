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Segunda Vuelta 2026: fecha CONFIRMADA de las Elecciones y en qué regiones se realizará

La segunda vuelta de las Elecciones Regionales 2026 ya tiene fecha confirmada. Conoce cuándo se realizará esta nueva jornada electoral y en qué regiones.

Angie De La Cruz
Conoce cuándo será la segunda vuelta 2026 y en qué regiones se realizará.
Conoce cuándo será la segunda vuelta 2026 y en qué regiones se realizará. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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La segunda vuelta de las Elecciones Regionales 2026 definirá a las autoridades que asumirán el gobierno en las regiones donde ningún candidato logró los votos necesarios para ganar en primera instancia. Ante la expectativa de miles de ciudadanos, conoce cuál es la fecha confirmada para esta nueva jornada electoral y en qué regiones del Perú se realizará.

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¿Cuándo será la segunda vuelta en las Elecciones Regionales 2026?

De acuerdo con el cronograma establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la segunda vuelta regional se llevará a cabo el domingo 6 de diciembre de 2026. La fecha fue modificada respecto a la programación inicial del 29 de noviembre, con el objetivo de facilitar la organización logística del proceso electoral.

Segunda vuelta Regional

La Segunda Elección Regional 2026 en el Perú se realizará el domingo 6 de diciembre.

Cabe señalar que esta segunda votación se realizará únicamente en las regiones donde ninguna fórmula de candidatos a gobernador y vicegobernador regional haya obtenido al menos el 30% de los votos válidos en la primera elección. Por lo que, en las elecciones municipales, tanto provinciales como distritales, no se contempla una segunda vuelta electoral.

¿En qué regiones se realizará la segunda vuelta regional?

Ante la expectativa de los electores por la segunda vuelta de las Elecciones Regionales 2026, es importante conocer qué departamentos deberán acudir nuevamente a las urnas para definir a sus próximas autoridades regionales. Revisa qué regiones participarían en esta nueva jornada electoral de acuerdo con el avance del conteo de actas:

  • Amazonas
  • Áncash
  • Arequipa
  • Cajamarca
  • Junín
  • La Libertad
  • Lambayeque
  • Lima Provincias
  • Loreto
  • Moquegua
  • Pasco
  • Piura
  • Puno
  • Tacna
  • Tumbes

El conteo de las actas electorales todavía no ha finalizado en todas las regiones, por lo que aún no se puede confirmar qué regiones participarán en la segunda vuelta regional. Para determinarlo, será necesario esperar los resultados oficiales y la conclusión de las audiencias de recuento de votos.

Asimismo, se fijó el 28 de octubre de 2026 como plazo máximo para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) realicen las audiencias públicas de recuento de votos correspondientes a las elecciones del pasado 4 de octubre. Este procedimiento permitirá revisar las actas electorales y avanzar en la determinación de los resultados oficiales.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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