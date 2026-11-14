Principal empresa operadora se iría del Perú tras acuerdo de venta de US $1.714 millones: ¿qué pasará con sus clientes?

El mercado de telecomunicaciones en el Perú podría experimentar un importante cambio tras el anuncio de una millonaria operación empresarial que marcaría la salida de una reconocida compañía del país. La transacción asciende a US$1.714 millones e involucra la venta del 100% de sus operaciones a un grupo internacional que busca expandir su presencia en América Latina. Pero ¿qué sucederá con los millones de usuarios que actualmente utilizan sus servicios? La empresa en mención es Entel Perú.

Entel, la empresa chilena, ha decidido desprenderse por completo de sus actividades en Perú, acordando su venta a Millicom por un valor de US$1.714 millones. Esta decisión marca el fin de más de diez años de inversiones en el territorio peruano y el acuerdo incluye el 100% de las acciones de Entel Perú S.A. y Americatel Perú S.A., según se anunció el pasado 13 de noviembre.

El valor total de esta venta es equivalente a 5,34 veces el EBITDA acumulado hasta junio de 2026. Este movimiento generará para Entel una ganancia neta especial de alrededor de 98.000 millones de pesos chilenos. No obstante, el acuerdo todavía requiere la aprobación de sus accionistas, quienes se reunirán en una Junta Extraordinaria el 30 de noviembre próximo.

Entel Perú cambia de dueño: Millicom compra el 100% de sus operaciones por millonaria cifra

¿Qué pasaría con los clientes de Entel si Millicom concreta la compra?

La venta de Entel Perú a Millicom, propietaria de la marca Tigo, podría marcar el inicio de una nueva etapa para el mercado de telecomunicaciones en el país. Sin embargo, el cambio de propietario no significa que los clientes de Entel perderán automáticamente sus líneas, números telefónicos o planes contratados.

Los clientes no tendrían que cambiar automáticamente sus números de celular por la compra y tampoco se ha anunciado una migración obligatoria hacia Tigo. La continuidad de las líneas sería parte de una transición empresarial y operativa, por lo que cualquier modificación futura deberá comunicarse por los canales correspondientes.

La trayectoria de Entel en el mercado peruano

Esta decisión se produce en un momento en que la filial peruana ha mantenido un rendimiento sólido para el grupo. Con un impacto significativo al aportar el 36% de los ingresos totales de Entel y contar con más de 10 millones de clientes, la importancia de esta operación es considerable.

Entel se afianzó en 2023 como el segundo mayor operador en el mercado de servicios móviles peruanos. Además, en 2025, Perú figuró como el segundo país de América Latina, después de Chile, en ofrecer el servicio Direct to Cell de Starlink, permitiendo una conexión directa con satélites desde dispositivos móviles.

Entel se ha consolidado como uno de los principales operadores de telefonía móvil del Perú.

Antonio Büchi, CEO de Entel, manifestó que el fortalecimiento de la filial ha permitido venderla en un momento propicio para los accionistas, subrayando la labor realizada durante la última década en el país. "La sólida posición alcanzada en estos años hace de este el momento ideal para capitalizar el valor generado. Dejamos una empresa robusta, con un equipo excelente y más de 10 millones de clientes que seguirán contando con un servicio de primera calidad", mencionó.

Accionistas decidirán sobre la venta a finales de noviembre

Aunque ya se ha firmado el acuerdo con Millicom, su implementación está supeditada a la aceptación por parte de la Junta Extraordinaria de Accionistas fijada para el 30 de noviembre. En esta asamblea también se decidirán los actos y contratos para formalizar la venta de las empresas.

El directorio propone, además, la distribución de un dividendo de 2.100 pesos chilenos por acción, sujeto a la concreción de la transacción. Con la aprobación y cumplimiento de las condiciones previstas, Millicom se convertirá en el nuevo gestor de las compañías peruanas, que cuentan con una clientela de más de diez millones de personas. Para Entel, esta venta simboliza el final de su expansión internacional, permitiéndole afianzar su presencia en Chile gracias a los recursos obtenidos.