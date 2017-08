¡LO ANIQUILÓ! El peruano Humberto Bandenay ganó por nocaut a Martín Bravo en su debut en UFC [VIDEO]

Humberto Bandenay hizo historia este sábado en su ansiado debut en el octágono y masacró al mexicano Martín Bravo en una de las victorias más rápidos de la historia de la UFC.

EN VIVO

- ¡Bandenay celebra! El peruano no lo puede creer y abraza a sus entrenadores.

- ¡26 SEGUNDOS! Martín Bravo quedó inconsciente.

- ¡LO NOQUEÓ! Bandenay le metió un rodillazo a Martín Bravo y gana la pelea.

- El peruano Humberto Bandenay va con todo.

¡Empezó la pelea!

LA PREVIA

El peleador peruano Humberto Bandenay buscará comenzar con el pie derecho su carrera en la división peso pluma (65,7 kg) del UFC este sábado 5 de agosto (EN VIVO 9.00 p.m. / Canal: FOX Sports 2) cuando enfrente al mexicano Martín 'El Toro' Bravo como parte de la cartelera estelar del UFC Fight Night México.

Humberto Bandenay (récord: 14-4-0, (1 NC)) tendrá la oportunidad de cobrar la revancha a su compatriota Claudio Puelles quien perdió, precisamente, frente a Martín Bravo (récord: 12-0-0) en el pasado UFC Fight Night 98. Su preparación ha sido muy corta ya que aceptó el combate en apenas dos semanas de anticipación.

Sin embargo, Humberto Bandenay confía en sorprender en esta categoría y cuenta con una gran experiencia en el arte marcial Muay Thai con apenas 22 años para derrotar a su oponente Martín Bravo -invicto en UFC- quien domina la lucha (Wrestling) y boxeo.

El peruano Humberto Bandenay realizó su campamento de entrenamiento bajo las enseñanzas del Team Oyama. Ahora, solo queda esperar por una victoria en la categoría peso pluma que hoy por hoy tiene al hawaiano Max Holloway como el vigente campeón. Otros excampeones de la categoría fueron el brasileño Jose Aldo y el irlandés Conor McGregor (campeón de peso ligero).

Humberto Bandenay se convertirá en el cuarto peruano en participar en el UFC tras Tony de Souza, Enrique Barzola y Claudio Puelles. Asimismo, la kirguisa Valentina Shevchenko pelea representando al Perú.

CANALES - FOX Sports 2

Movistar: 502 (Digital) y 746 (HD)

DirecTV: 608 (SD) y 1608 (HD)

Claro: 62 (Digital).

CARTELERA UFC MÉXICO

Cartel estelar

Brandon Moreno vs. Sergio Pettis (peso mosca)

Randa Markos vs. Alexa Grasso (pactada en 53,9 kg)

Alan Jouban vs. Niko Price (peso wélter)

Martín Bravo vs. Humberto Bandenay (peso pluma)

Sam Alvey vs. Rashad Evans (peso medio)

Alejandro Pérez vs. Andre Soukhamthath (peso gallo)

Cartel preliminar

Brad Scott vs. Jack Hermansson (peso medio)

Dustin Ortiz vs. Hector Sandoval (peso mosca)

Henry Briones vs. Rani Yahya (peso gallo)

José Alberto Quiñonez vs. Diego Rivas (peso gallo)

Joseph Morales vs. Roberto Sánchez (peso mosca)

Álvaro Herrera vs. Jordan Rinaldi (peso ligero)