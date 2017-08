Neymar: Marcelo Bielsa analizó la llegada del brasilero a Francia "No es caro"

El traspaso de Neymar conmocionó todo Europa y hasta Marcelo Bielsa tiene su opinión de la contratación del PSG.

Marcelo Bielsa, entrenador del Lille analizó así en una conferencia de prensa dos lecturas posibles del fichaje del brasileño, Neymar por el París Saint-Germain, sin llegar a dar su opinión personal sobre el traspaso.

El estratega argentino dio sus interpretaciones sobre la llegada del ex jugador del Barcelona. "Hay dos formas de interpretar lo que se paga por algo o por alguien. Si consideramos lo que él (Neymar) aporta o produce, lo que se ha pagado no es exagerado. Según esta lógica, Neymar no es caro".

Asimismo no quiso criticar la cantidad que pagí el PSG por el pase de Neymar. "Luego hay otras interpretaciones que tienen que ver con la parcela social y a las que es fácil recurrir para criticar este tipo de traspasos".

Por otro lado Marc Ingla, director general del Lille y exvicepresidente del Barcelona, se mostró entusiasta. "Es muy excitante, se trata de una gran noticia para el fútbol francés. Creo en la Ligue 1 y en su capacidad para producir nuevos talentos. Neymar será una gran impulsor de la imagen de este campeonato y de sus audiencias. Es necesario que el fútbol francés se proyecte porque valdrá la pena. Aquí hay mucha intensidad, es el torneo más parecido a la Premier".

EL DATO

Neymar recibe como salario 57 euros por cada minuto que pasa.