Yoshimar Yotún contó la razón por la cual decidió irse al Orlando City

Yoshimar Yotún desde Estados Unidos reveló que tendrá un nuevo puesto en el Orlando City para complacer al seleccionador de Perú, Ricardo Gareca

Yoshimar Yotún sorprendió ayer al dejar el Malmö FF de Suecia para irse a la MLS donde jugará en el Orlando City del crack brasileño, Kaka. El jugador de la selección peruana dio detalles de la decisión que hizo que cambie el nivel europeo por el norteamericano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Yoshimar Yotun y su gran presentación en el Orlando City [VIDEO]

El exjugador de Sporting Cristal reveló que antes de aceptar la oferta de la MLS, tuvo propuestas de equipos de Turquía y Francia. "Mi idea cuando fui a Malmö era mantenerme en Europa, pero ninguna de las propuestas me convenció", sostuvo.

Luego, el ex Malmö FF dijo. "La MLS está creciendo bastante, no se dio la oportunidad de seguir en Europa, no tiene que ver el frío, porque en cualquier lugar de Europa el clima es complicado, nos eliminaron rápido de Champions, tenía ilusión de seguir avanzando. Había propuestas de Turquía, Francia, pero es complicado ir ocupando plaza de extranjero, no soy jugador comunitario", agrego.

Sobre su llegada al Orlando City, Yoshimar Yotún manifestó. "Estoy contento porque me han recibido muy bien, la presentación fue muy linda, la decisión fue tomada por el proyecto que me presentaron, el técnico me quiere, me venía siguiendo y jugaré en una posición donde vengo desarrollándome en la selección, de volante como quiere el profesor Gareca", contó.

NO TE LO PIERDAS: Yoshimar Yotún, nuevamente fue clave en triunfo del Malmö FF con pase gol [VIDEO]

Finalmente, el seleccionado peruano se pronunció sobre el cambio de sede para el duelo por Eliminatoria entre Perú vs. Bolivia. "No tengo nada contra el Monumental, pero habíamos armado un clima en el Nacional que es muy importante para nosotros, de la tribuna a la cancha la gente nos siente, no hay barra de seguridad, pero si ya no se puede, hay que jugar donde nos digan", dijo en Fútbol como cancha.

EL DATO

Yoshimar Yotún logró en la temporada pasada la liga sueca con el Malmö FF.