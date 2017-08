Yashimar Yotun y su gran presentación en el Orlando City [VIDEO]

Orlando City de Kaka presentó en sociedad a Yoshimar Yotún mostrando uno de sus mejores goles con el Malmö FF

Luego confirmarse la llegada del internacional Yoshimar Yotún a la MLS, el Orlando City lleno su cuenta de Twitter con varias publicaciones del polifuncional jugador de la selección peruana, con la finalidad de presentarlo ante la sociedad del cuadro norteamericano.

Yoshimar Yotún, quien será compañero del crack brasileño Kaka, fue anunciado como jugador designado, es decir, será uno de los jugadores mejores pagados de su equipo al venir de Europa, jugar Champions League y ser seleccionado peruano (La MLS tiene un tope salarial con los jugadores sin mucha trayectoria)

"Hola soy Yoshimar Yotún, aquí en mi nuevo vestuario, estoy muy contento y muy feliz, con muchas ganas de entrar al campo y poder jugar. Les mando un fuerte abrazo a todos y arriba Orlando", declaró Yotún para el red social del Orlando City.

De esta forma, Yoshimar Yotún suma su tercer equipo en el exterior. Primero estuvo en el Vasco Da Gama de Brasil. Malmö FF de Suecia y ahora en la MLS.

"Estábamos buscando activamente añadir profundidad en el centro del campo durante esta ventana de transferencia y estamos emocionados de firmar Yoshi", manifestó el gerente general de los Lions, Niki Budalic. "Yoshi puede jugar como un centrocampista creativo que puede operar a la vez amplia y centralmente, así como cubrir como un atacante izquierda atrás. Él se destaca por su capacidad pasajera y creativa, así como su versatilidad para jugar múltiples posiciones. Él es un gran ajuste para nuestros planes a largo plazo y alguien que hemos rastreado desde el año pasado. Nos complace haberlo adquirido finalmente", dijo el directivo del Orlando City.

EL DATO

Yoshimar Yotún tiene tres títulos nacionales. Dos con Sporting Cristal (2012-2014) y con el Malmö FF (2016)

"Very happy, very glad and eager to get on the field and play." -Yoshi Yotún #WelcomeYoshi | #VamosOrlando pic.twitter.com/4WgdyGe1nk