WWE: Lana y su sensual baile que cautivó a fanáticos de NXT en YouTube [VIDEO]

Lana, la esposa de Rusev, se lució en un sensual video en YouTube, donde se le ve realizando un baile provocativo en medio del cuadrilátero en un evento de NXT.

A pesar de que fue anunciada como parte de la marca de SmackDown, al parecer junto con Rusev, la estrella de la WWE Lana sigue sin mostrarse en su nueva casa, pero sí lo hace en algunos espectáculos de NXT donde se le ha visto más sensual que nunca con un baile que ‘encendió’ al público en Florida.

Como se sabe. Eva Marie está más fuera que dentro de la WWE, por lo que la compañía está buscando una nueva imagen sexy, por lo que Lana habría sido elegida. Con ello, se confirmaría que la ‘relación’ con Rusev estaría cerca de acabar.

El nuevo personaje de Lana sería la de una bailarina, que ya ha demostrado que sí sabe danzar en un cuadrilátero, tal y como lo muestran imágenes de YouTube, que este fin de semana circularon por distintas redes sociales.

Cabe mencionar que Lana tiene experiencia en danza. Antes de ser la pareja del excampeón de los Estados Unidos, la bella ‘babyface’ fue parte de la Universidad Estatal de Florida, donde aprendió ballet.

