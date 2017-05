NBA: Mia Khalifa explota contra los Boston Celtics y les desea lo peor

Mia Khalifa, periodista deportiva de NBA, quedó muy deprimida por que su equipo favorito fue eliminado por los Boston Celtics en los playoffs.

Mia Khalifa, periodista deportiva en los Estados Unidos, aún no asimila la derrota de los Washington Wizards, su equipo favorito, a manos de los Boston Celtics que lo dejó eliminados de la carrera a las finales de los playoffs de la NBA. La libanesa no ocultó su malestar y atacó a los dirigidos por Brad Stevens en Twitter.

"Personalmente me siento victimizada por los Boston Celtics por lo que no descansaré hasta que se arruinen. Reclutaré a Ray Allen para mi escuadrón de odio", escribió Mia Khalifa en Twitter tras enterarse de la tragedia de los Wizards en la NBA.

I feel personally victimized by the Boston Celtics so I will not rest until they are ruined. Ima recruit Ray Allen for my hate crew.