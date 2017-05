UFC: Amanda Nunes reveló por qué golpeó a Valentina Shevchenko [VIDEO]

Valentina Shevchenko sostuvo un intenso careo cuando retó a la campeona de peso gallo, Amanda Nunes, en la conferencia del UFC 213.

Valentina Shevchenko provocó la furia total de Amanda Nunes, vigente campeona de la categoría peso gallo, durante la conferencia previa del UFC 213 que se llevará a cabo el próximo 8 de julio en el majestuoso T-Mobile Arena de Las Vegas. Ambas se dijeron de todo en el micrófono, pero la 'leona' no soportó las palabras que le dijo la 'bala'.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Selección Peruana: Ricardo Gareca apostará por Alexander Succar como 9 neto

Según la propia peleadora brasileña Amanda Nunes, nada de esto hubiese ocurrido si la kirguisa, que pelea por el Perú en UFC, no la hubiese tocado cuando posaron ante las cámaras en el momento que Dana White, presidente de la compañía, confirmó la pelea por el cinturón tras culminar la conferencia: “Si no me hubiera tocado no pasaba nada, imaginen que les tocan el rostro en esa situación”.

“Cuando alguien que habla tanta basura de uno te toca el rostro, no está bien. Hice más de lo que me hizo ella (Valentina Shevchenko), pero reaccioné en el momento”, dijo Amanda Nunes durante un almuerzo a los periodistas que hacen la cobertura de UFC.

Amanda Nunes and Valentina Shevchenko escalated quickly Friday. Who goes home champ at #UFC213? pic.twitter.com/I3Dz9UOWoV — MMAFighting.com (@MMAFighting) 13 de mayo de 2017

Y es que Valentina Shevchenko afirmó que le favorece mucho una pelea de cinco rounds contra Amanda Nunes por la ventaja que tiene en el cardio. Esto no le gustó nada a la 'leona'.

“Sigue hablando cosas que no tienen sentido, puede ver los récords y ver que perdió”, se defendió Amanda Nunes al recordar que ya venció a Valentina Shevchenko en el UFC 196.

NO TE LO PIERDAS: Barcelona: Ernesto Valverde será el nuevo técnico del cuadro culé

“Si tengo que recordarle una y otra vez que le gané, lo voy a hacer. No es algo personal, voy a hacerlo el día de la pelea”, culminó la vigente campeona de UFC.