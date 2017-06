Selección peruana: Sergio Peña descartó volver al fútbol peruano

El volante del Granada B de España, Sergio Peña, confesó que su deseo es continuar su carrera futbolística en Europa y seguir integrando el combinado patrio

El objetivo del volante Sergio Peña, actual futbolista del Granada B de España y de la selección peruana de fútbol, es continuar su carrera deportiva en España u otro país de Europa, así aclaró el extremo peruano.

"Granada es un club al que llegué hace algunos años, lamentablemente descendió, aún no tengo claro a dónde pueda ir, tengo contrato hasta el 2018, toda decisión que tome tiene que ser aceptada por el club, pero espero estar en un equipo de Primera División donde pueda sentirme bien y que me vaya bien en la parte futbolística. El 5 de julio tengo que reincorporarme al grupo. Por ahora no tengo en mente volver al fútbol peruano, prefiero quedarme en Europa. Si es en España en Primera división, mucho mejor, eso está por verse. Soy futbolista profesional y tengo que tomar la mejor decisión para mí y mi carrera", afirmó Peña a Nex Sport.

NO TE LO PIERDAS: Rusia vence 1-0 a Nueva Zelanda en partido inaugural de Copa Confederaciones Rusia 2017

Consultado sobre la bicolor, indicó: "Estar en la Selección es importante para todo futbolista, en lo personal es lo mejor que me puede pasar representar a mi país, También debemos reconocer que estar en la selección nos ayuda en la carrera de cada uno", agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Universitario choca con Municipal en la fecha 5 del Torneo Apertura

Por último, Sergio Peña se refirió a la sana interna que reina en la selección y los próximos duelos de Eliminatorias. "Es un grupo que está formado de una manera especial, no hay ninguno que no se lleve bien, que mire mal al otro, siempre estamos apoyándonos, a pesar de que cada uno está en su club todos estamos en contacto, todos opinan cuando se tiene que conversar, eso es importante y algo extra cuando te dicen que representes a la selección, es una unión distinta y eso es importante para darnos fuerzas y pelear la clasificación", concluyó.