Christian Cueva se negó a jugar ante Santos y es considerado un "problema" en Sao Paulo

El volante peruano se bajó de la delegación del Sao Paulo para enfrentar al Santos debido a que iba a ser suplente. Su marcha a Turquía parece inminente.

Christian Cueva conversa con el técnico interino del Sao Paulo, Pintado. Creditos : UOL Esporte

Pese a Christian Cueva fue considerado como titular en el primer trabajo táctico del flamante DT Dorival Júnior, en Sao Paulo es considerado como un problema. Ya no es aquel jugador amado por la hinchada, querido y admirado por sus compañeros. Hoy es un jugador con la cabeza en otro lado: uno a la espera que se concrete su pase al fútbol turco, precisamente.

Según 'Lance', Pintado, entrenador interino del Sao Paulo antes de la llegada de Dorival Júnior, vio a Christian Cueva poco enfocado en el club tricolor y decidió que sea suplente ante Santos. Al jugador no le gustó para nada la idea, el presidente Leco pidió que sea parte de los concentrados pese a que no iba a ser titular para no ser desvalorizado, pero el jugador decidió no viajar al saber que iba a ser suplente.

Desde finales del mes pasado, Christian Cueva es tratado por los técnicos del Sao Paulo como un jugador que se irá cuando llegue una oferta concreta. El peruano no ofrece su mejor nivel por estar con la cabeza puesta en que se concrete su transferencia a Europa y sus propios compañeros lamentan su actitud cuando el equipo no gana desde hace 7 partidos en el Brasileirao.

Si bien no ha llegado ninguna oferta concreta desde Europa por Christian Cueva, desde Sao Paulo consideran que el peruano cree en la palabra de su representante, Ronald Baroni, quien prometió traer una oferta de 10 millones de euros desde el fútbol turco.

A la espera que llegue una oferta convincente, Dorival Júnior quiere sacarle el máximo provecho a Christian Cueva antes de su venta y lo puso como titular en su primera práctica. Sabe que su técnica y calidad individual puede ser clave para volver al triunfo en la próxima fecha ante Atlético Goianense en el Morumbí.

EL DATO:

Christian Cueva no anota un gol con el Sao Paulo desde el 18 de marzo ante el Ituano y en el Brasileirao todavía no ha anotado ni ha dado una asistencia.