Claudio Pizarro reveló los detalles que lo llevaron a triunfar en Europa [VIDEO]

Claudio Pizarro dio una extensa entrevista a Fox Sport donde habló de las diferencias del futbolista peruano con el alemán.

Claudio Pizarro se encuentra en el epílogo de su carrear como futbolista tras no renovar contrato con el Werder Bremen. El 'Bombardero de los Andes' se animó hablar sobre los detalles que lo llevaron a triunfar en Europa en una entrevista para Fox Sport.

El exjugador de Alianza Lima aseguró que hay mucho talento en Sudamérica que no se encuentra en Alemania. “He visto en Sudamérica un talento especial, que aquí no lo hay [Europa]. Allá ves a chicos patear un balón y dices: este tiene talento. Pero el talento no es suficiente", dijo.

Luego agregó el 'Bombardero de los Andes'" Necesitas alimentarte bien, trabajar físicamente, muchas cosas que van más allá de eso. Si no tiene disciplina, no llegarás a lograr nada. Si no estás preparado psicológicamente para trabajar bien, tu calidad no alcanza”, sostuvo Claudio Pizarro, el máximo goleador extranjero de la Bundesliga, a Fox Sports.

Entre la diferencias del jugador peruano y el alemán, Claudio Pizarro manifestó. “Una gran diferencia entre el peruano y el alemán es la fisionomía. Los alemanes son gigantes. También la alimentación, la cultura, la disciplina, la organización, la formación, otras cosas”, expresó Pizarro.

Como se sabe, hace algunos días, Claudio Pizarro afirmó que se quedaría en Alemania al término de su carrera como futbolista ante la inseguridad que vive el Perú, cerrando la posibilidad de retirarse en Alianza Lima.

EL DATO

Claudio Pizarro tiene opciones de continuar su carrera en la Bundesliga B de Alemania, la MLS de Estados Unidos y en Catar.