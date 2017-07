Barcelona: expresidente 'azulgrana' confirmó haber recibido medio millón de euros

Sandro Rosell, expresidente del Barcelona, confesó haber recibido el monto de 500 mil euros para ostentar la candidatura de Qatar a la organización del Mundial de 2022.

Fuente : Se le 'viene la noche' a Sandro Rosell.

A todos les llega la hora. Sandro Rosell, expresidente del Barcelona, reconoció su candidatura al país asiático con miras al Mundial de Qatar 2022, así lo declaró ante la Guardia Civil. Como se recuerda, fue detenido por el 'lavado de activos'. Asimismo, haber percibido el monto de 500 mil euros por derechos audiovisuales de la Selección de Brasil.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Barcelona: ¿Neymar piensa en abandonar al club blaugrana?

Según reveló el portal "Crónica Global", Sandro Rosell, ex presidente del Barcelona, se declaró culpable ante la Guardia Civil de percibir medio millón de euros por derechos audiovisuales. Pero no es su único delito. Pues, en el interrogatorio confesó que asistía a las reuniones con los organizadores del Comité (Mundial 2022) para saber cuánto iba a percibir.

Como se sabe, las comisiones que cobró de la Selección de Brasil por la organización de duelos amistosos fue uno de los temas que se trató en el interrogatorio de Sandro Rosell, expresidente del Barcelona. Asimismo, por prestar servicios de agencia que incluía abordar y difundir todo el acontecimiento sobre dichos partidos.

NO TE LO PIERDAS: Barcelona fichajes: el insólito plan del club azulgrana para fichar a Paulinho

En su defensa, Rosell solo atinó a desconocer dichos 'negocios'. "No declaré esos ingresos en su momento porque no tuve nada que ver con la inspección de la Hacienda en el 2013. Siempre he presentado los montos claro", agregó el ex mandatario del cuadro azulgrana.

EL DATO:

Sandro Rosell fue presidente del Barcelona durante el período de 2010 al 2014.