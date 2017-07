Chelsea pagó una fortuna por el atacante del Real Madrid, quien se convierte en el fichaje más caro en la historia del fútbol español superando a Fernando Torres.

Chelsea: traspaso de Álvaro Morata es el más caro en la historia del fútbol español

El traspaso de Álvaro Morata al Chelsea se convirtió en el fichaje más caro de un futbolista con nacionalidad española en la historia del mercado europeo. El Real Madrid recibirá US$ 93 millones por su delantero formado en La Fábrica.

Con esta cifra, “El ariete” desplaza del podio al ‘Niño’ Fernando Torres que recibió US$ 68 millones al pasar del Liverpool al Chelsea. Mucho más atrás se encuentran: Gaizka Mendieta (US$ 55 millones), Juan Mata (US$ 51 millones), David Villa y Javi Martínez (Ambos por US$ 40 millones).

Tras marcar 20 goles en 43 partidos, Morata ahora tendrá la misión de ganarse el puesto que dejó su compatriota Diego Costa -rumbo al Atlético de Madrid- en Stamford Bridge. La esperanza del jugador de 24 años se aferra en convencer a Antonio Conte para ser titular indiscutible y no ver más minutos en el banquillo como ocurrió en su regreso al Bernabéu.

“No creo que vuelva al Madrid... es difícil. Ni me lo planteo. Solo pienso en llegar a Londres”, dijo Morata luego de despedirse de sus compañeros.

Si hablamos de un ranking global, Álvaro Morata ocuparía el octavo lugar y estaría codo a codo con grandes estrellas del balompié mundial. En la cima estaría Paul Pogba (US$ 140 millones), seguido por Gareth Bale (US$ 117 millones), Cristiano Ronaldo (US$ 112 millones), Neymar (US$ 110 millon), Gonzalo Higuaín (US$ 105 millones), Romelu Lukako (US$ 99 millones) y Luis Suárez (US$ 95 millones).

EL DATO

La presentación de Morata en el Chelsea se realizará hoy en Londres.

Repasa la lista de jugadores cuyos traspasos son los más caros del fútbol español.