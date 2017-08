Neymar: "Es triste que la gente piense que fiché por el PSG motivado por el dinero"

El flamante fichaje del PSG abundó sobre su decisión de dejar el Barcelona. "Vine a París a hacer historia", afirmó 'Ney'.

Neymar jugará en el PSG al lado de sus compatriotas Thiago Silva, Dani Alves, Marquinhos y Lucas. Creditos : BBC Sport

El multimillonario fichaje de Neymar por el PSG sigue trayendo cola en el mundo del fútbol. Los hinchas del Barcelona lo odian, los de su nuevo club lo comienza a amar y muchos lo critican por preferir los millones desde París antes que la gloria deportiva en Cataluña.

En una entrevista con la BBC, la pregunta fue inevitable a Neymar: ¿qué piensa de aquellos que creen que fichó por el PSG por el dinero? "No tengo nada que decirle a esas personas. Si la gente dice eso es porque no me conoce ni sabe nada de mi vida. No vine por el dinero, vine por el desafío y los retos", explicó.

El excrack del Barcelona aseguró que no fue fácil para él dejar al club blaugrana. "Fue una decisión difícil. Mi corazón me dijo que tome una decisión y estoy feliz con esta", sostuvo. Sobre si salió del Barza por estar a la sombra de Messi, respondió: "Cualquier jugador que juegue al lado de Messi, siempre será el segundo. A Leo lo respeto y lo admiro".

Neymar volvió a aclarar por qué fichó por el PSG. "No vengo a ser la estrella. Vengo porque tengo un desafío con el club, de conseguir títulos y estoy feliz de asumir este reto. Quiero ganarlo todo. Vengo al PSG a hacer historia", sentenció.

EL DATO:

Neymar usará la camiseta 10 del PSG luego que Javier Pastore le ceda su dorsal.