Jefferson Farfán renovaría su contrato con Lokomotiv por las próximas tres temporadas

El atacante nacional está jugando su segunda temporada en el cuadro ruso, donde ya fue campeón de la Copa Rusia

La ´Foquita’ Farfán vivió un 2017 de ensueño en cuanto a lo futbolístico. El delantero clasificó con la selección peruana al mundial, con un gol suyo, y cerró uno de sus mejores años deportivos a nivel de clubes, donde anotó 12 goles en la primera parte de la temporada con Lokomotiv.

Esta situación lo convirtió en una de las figuras rutilantes del ‘Loko’. Con sus goles los llevó a la punta de la Liga Rusa y a los octavos de final de la Europa League. El presidente del club no quiere perder la oportunidad y ya le habría hecho llegar a Jefferson una propuesta de renovación por las próximas tres temporadas. Así lo infromó Nobel Arustamyan, periodista que cubre Lokomotiv.

Por lo que se ha visto, Farfán se encuentra cómodo y contento en el país que será sede del próximo mundial, además de que tiene muchas chances de proclamarse campeón en la Liga local, siendo este el principal factor que tomaría en cuenta para su renovación.

El contrato de nuestro compatriota culmina a mitad de año y el club ruso estaría dispuesto a acelerar la conversación para cerrar el acuerdo. Por lo pronto, Lokomotiv visitará al Atlético de Madrid por los octavos de final de la Europa League (jueves 8 de marzo, 1 pm.). Jefferson Farfán no jugó el fin de semana como precaución, con el fin de que sea partícipe de este crucial partido.

