Zlatan Ibrahimovic: Jonathan Dos Santos rinde reverencia al ‘Gigante Sueco’

Apenas se le notificó que llegaba Zlatan Ibrahimovic, saliendo de Manchester United; El Mexicano Jonathan Dos Santos entró en conversación con los medios de comunicación.

Luego de hacerse el fichaje de Zlatan Ibrahimovic por ‘Los Ángeles Galaxy’, la locura se desató en la MLS. No era para menos, la fiebre que despierta es el Crack Sueco no conoce fronteras. Tanto así que Jonathan Dos Santos supo opinar de la llegada de ‘Ibracadabra’.

“Es un gran tipo, una buena persona y, aunque parece muy serio, la verdad es que le gustan mucho las bromas”.



No tiene absolutamente nada que ver en la interna su comportamiento hacia la prensa comentó el hermano menor ‘Dos Santos’.

“Su presencia puede que llame la atención y de la idea de ser prepotente, pero la verdad quienes lo hemos conocido sabemos que nada que ver. Es un tipo cercano, hablador, le gusta mucho la música”.

Destacándolo de una forma superlativa, eso significa que Zlatan está por encima de tanto más. El volante Mexicano cerró su detalle sentenciando lo siguiente.

“Es Zlatan, te puede hacer maravillas. Es uno de los mejores del mundo. Es cierto que pasó una lesión muy grande, pero estoy seguro que aquí la va a romper”.

EL DATO:

De estar ganando 21,8 millones de euros anuales. El sueldo se degradó hasta 1,2 millones por temporada.