Yannick Carrasco explicó sus razones para dejar el Atlético de Madrid

El extremo belga contó el porqué de su llegada al Dalian Yifang chino cuando era una de las principales caras del Atlético de Madrid y se avecinaba el Mundial Rusia 2018.

Yannick Carrasco parecía que iba a marcar una época en el Atlético de Madrid. El atacante belga brilló en su primera temporada y cuando parecía que su rendimiento iría creciendo progresivamente, su estrella se fue apagando poco a poco al punto que contaba cada vez menos para el 'Cholo' Simeone.

De un momento a otro, apareció el Dalian Yifang y Yannick Carrasco aceptó la oferta del club de la Superliga China. Si bien el belga se fue sin dar declaraciones, aprovechó la fecha FIFA para explicar las razones de su salida del Atlético en conferencia de prensa.

"Si me hubiera quedado en el Atlético también sería criticado. No fue una elección habitual, porque China no está cerca, pero pensando en el Mundial tenía que sumar minutos. No puedo decir mucho sobre China de momento, pero podré contar más cosas durante el Mundial".

Ahora bien, Yannick Carrasco apunta a demostrar su valía en el Dalian Yifang, actual colero en China sin punto alguno en tres fechas, e integrar la lista de Bélgica para el Mundial Rusia 2018. Y quien sabe aspirar a volver por la puerta grande a Europa en caso la rompa en la Copa del Mundo con su selección.

Yannick Carrasco fue fichado por el Dalian Yifang a razón de 30 millones de euros.