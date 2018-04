Champions League: Así pagan las casas de apuestas en estos partidazos

Los diversos partidos de esta semana tienen ya las cuotas fijas para todos tus partidos favoritos en la UEFA - Champions League. La casa de apuestas Betsson suelta estos montos.

Estos son los encuentros por champions. Creditos : Libero.pe

Sevilla vs. Bayern Munich:



Españoles y Alemanes están en la espera del partido que define un presente óptimo, ambos con sus mejores nombres. Están listos, preparados para dar lo mejor de sí en esta ronda doble. Las figuras a destacar.

Por Sevilla: Luis Fernando Muriel, Nolito, Ben Yedder, Jesús Navas, Éver Banega, Gabriel Mercado, Miguel Layún, entre otros.

Por Bayern Munich: Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Mats Hummels, Franck Ribéry, James Rodríguez, Robert Lewandowski, Arjen Robben, entre otros.



Juventus vs. Real Madrid:



En Italia un encuentro que a lo largo del tiempo se volvió un clásico, encontrará una nueva edición. Para subsanar la final donde Real Madrid destruyó a Juventus, se presenta la nueva oportunidad de brindar un fútbol de calidad. Las figuras a destacar.

Por Juventus: Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Stephan Lichtsteiner, Douglas Costa, Sami Khedira, Miralem Pjanić, Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín, entre otros.

Por Real Madrid: Keylor Navas, Sergio Ramos, Marcelo, Toni Kroos, Luka Modrić, Marco Asensio, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, entre otros.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Real Madrid: Zinedine Zidane confía en vencer nuevamente a la Juventus para hacer historia en la Champions Le



Barcelona vs. Roma:



Uno de los partidos que en la previa está viéndose más dispareja, por presentes y potencias en características de conjunto, individualidades o jerarquías. Eso presenta el Barcelona ante la Roma en Camp Nou. Con sus figuras más importantes.

Pör Barcelona: Marc-André ter Stegen, Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets, Coutinho, Ivan Rakitić, Luis Suárez, Lionel Messi, entre otros.

Por Roma: Alisson, Aleksandar Kolarov, Federico Fazio, Daniele De Rossi, Radja Nainggolan, Diego Perotti, Edin Džeko, Stephan El Shaarawy, entre otros.



Liverpool vs. Manchester City:



El clásico de país está destinado para Inglaterra, viéndose dos potencias con estilos distintos. Encontrándose por azares del destino. El juego armonioso de Josep Guardiola, frente a la vehemencia y verticalidad de Jurgen Klopp. Con sus estrellas por equipo.

Por Liverpool: Simon Mignolet, Dejan Lovren, Virgil van Dijk, Emre Can, Jordan Henderson, Sadio Mané, Roberto Firmino, Mohamed Salah, entre otros.

Por Manchester City: Ederson, Vincent Kompany, Nicolás Otamendi, David Silva, Kevin De Bruyne, Fernandinho, Gabriel Jesus, Sergio Agüero, entre otros.

NO TE LO PIERDAS: Real Madrid vs. Juventus: El 11 ‘Bianconero’ para el partido de Champions League



Apuestas Betsson

- Sevilla 4.85 vs Bayern Munich 1.73. Empate 4.15

- Juventus 2.90 vs Real Madrid 2.65. Empate 3 25

- Barcelona 1 25 vs Roma 13.50. Empate 6.75

- Liverpool 2.95 vs Manchester City 2 45. Empate 3.60