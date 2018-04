Sevilla y Bayern Múnich se ven las caras por la ida de los cuartos de final de la Champions League.

Sevilla vs. Bayern Múnich EN VIVO ONLINE FOX SPORTS: partido por Champions League

Sevilla y Bayern Múnich juegan entre sí este martes 3 de abril desde la 1:45 p.m. (hora peruana) por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Este compromiso que se jugará en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla lo podrás seguir EN VIVO y ONLINE por la señal de Fox Sports.

Bayern Múnich llega a tierras españolas con el papel de casi campeón de la Bundesliga tras haber vencido cómodamente por 6 a 0 al Borussia Dortmund en la pasada fecha de Alemania. Además, esta es la sétima vez consecutiva que los 'bávaros' llegan a ocuartos de Champions League.

Por su parte, el Sevilla accedió a estas instancias de Champions League luego de 60 años y promete seguir avanzando. A su favor tiene el antecedente de haber eliminado en la fase anterior a un grande europeo como el Manchester United.

Ambos equipos no contarán con todos sus equipistas ya que en el Sevilla no podrá jugar Banega por acumulación de tarjetas amarillas mientreas que en el Bayern Múnich no juegan Neuer y Coman por sus conocidas lesiones.

Probables alineaciones del partido entre Sevilla y Bayern Múnich

Sevilla: Rico, Navas, Mercado, Lenglet, Escudero, Nzonzi, Pizarro, Sarabia, Vázquez, Correa, Ben Yedder.

Bayern Múnich: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Martínez, James, Robben, Müller, Ribéry, Lewandowski

Hora en vivo del Sevilla - Bayern

México Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua: 12:45 p.m.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 1:45 am.

Venezuela y Bolivia: 2:45 p.m.

Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay: 3:45 pm.

España, Alemania, Italia, Francia e Inglaterra: 9:45 a.m

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el Sevilla vs Bayern?

Si quieres seguir en Internet el Sevilla - Bayern, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.