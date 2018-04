Boca Juniors: a Cristian Pavón se le salió el chimpún y siguió jugando descalzo ante Defensa y Justicia [VIDEO]

El extremo de Boca Juniors fue protagonista de una acción insólita en La Bombonera y el árbitro dejó jugar pese a que significaba infracción.

Cristian Pavón con el chimpún en la mano. Creditos : Captura

Seguramente Cristian Pavón no conocía el reglamento, pero a Fernando Rapallini no se lo debía pasar. El "7" de Boca Juniors fue protagonista de una acción que mereció ser infracción, pero el réferi del partido no cobró un tiro libre que era para Defensa y Justicia.

A los 9' a Cristian Pavón se le salió el chimpún, pero como la acción sucedía por su lado, el extremo cogió su botín y asistió con el pie descalzo a su compañero por la banda derecha.

Ni el árbitro Rapallini ni su asistente parecieron percatarse de la acción porque no cobraron infracción y dejaron que el balón ruede en La Bombonera.

Defensa y Justicia venció por 2-1 a Boca Juniors y le puso emoción a la Superliga Argentina. Si mañana gana San Lorenzo, se pondrá a cinco puntos del 'Xeneize'.

EL DATO:

Cristian Pavón asistió a Walter Bou en el gol de Boca Juniors.