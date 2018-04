PSG: Paul Pogba podría recalar en las filas del combinado parisino

Mino Raiola, agente de Pogba, desea que su representado haga dupla con Neymar.

Paul Pogba figura en la órbita del PSG.

Paul Pogba, el jugador que todos los equipos desean tener en sus filas. El francés, quien no está a gusto en el Manchester United, no quiere seguir bajo las órdenes de José Mourinho. A inicios de temporada, el galo fue ofrecido al Real Madrid pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Ahora, es el París Saint-Germain que va a la carga.

Según desvela 'Daily Mail' en su edición digital de hoy, Mino Raiola, agente de 'Pogboom', pretende sentarse a conversar con los directivos del PSG. La finalidad es que su representado llegue al Parque de los Príncipes para que haga dupla con Neymar. El brasileño dejó entrever que solo seguiría si llega la 'Pantera'.

Tal parece que todos los caminos conducen a París. Dicho medio inglés citado asegura que Raiola, quien también maneja a Zlatan Ibrahimovic y a Marco Verratti, ha ofrecido a Pogba al PSG. El francés sabe que mientras que 'Mou' siga al frente del cargo no tendrá chance de derrochar su magia y, por ende, será suplente.

Raiola es consciente de ello y quiere que Pogba estampe su firma en otra escuadra antes que su cotización baje. El Real Madrid puso 100 millones de euros en el pasado invierno para hacerse con sus servicios, pero al final se cayeron las negociaciones. De otro lado, el PSG está dispuesto a desembolsar 150 millones de euros por el '6'.

EL DATO:

Paul Pogba marcó 34 goles en 178 cotejos en la Juventus, su anterior club.