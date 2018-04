Bayern Múnich vs. Real Madrid EN VIVO EN DIRECTO FOX SPORTS ESPN: Semifinal Champions League

Bayern Múnich vs. Real Madrid por la Semifinal Champions League En Vivo en directo transmisión de Espn y Fox Sports

Bayern Múnich y Real Madrid, grandes favoritos al título de la Champions League, cruzan nuevamente sus caminos en el clásico más repetido del fútbol europeo el miércoles desde la 1:45 pm. Una final adelantada se vivirá en el Alianz Arena.

El Real Madrid ha conseguido que el Bayern pase de ser bestia negra a un reto siempre superado, con cinco triunfos seguidos en los últimos precedentes. Siempre con la figura de Cristiano Ronaldo por encima de todos, autor de siete goles en sus tres últimos partidos ante el equipo alemán.

El once de Real Madrid está más que definido con diez jugadores fijos en las grandes citas entre los que se ha ganado estar Isco Alarcón. Keylor Navas afrontará el reto de no encajar en un imponente Allianz Arena, la defensa que buscará mantenerse en pie ante las oleadas de ataques del Bayern será la de lujo con Carvajal y Marcelo en los laterales más Varane y un Sergio Ramos que regresa tras mostrar la importancia de su liderazgo en su ausencia en la vuelta de cuartos ante el Juventus. Casemiro, Kroos y Modric intentarán imponerse en la batalla de la medular y Cristiano extender su racha goleadora.

El Bayern llega al duelo de ida de semifinales en un excelente momento de forma, con la Bundesliga ya sentenciada y tras haberse clasificado para la final de la Copa de Alemania con una contundente goleada a domicilio ante el Bayer Leverkusen (2-6). Se agarra a su poder intimidatorio en el Allianz, aunque el Real Madrid se exhibió en sus dos últimas visitas con el inolvidable 0-4 a Pep Guardiola y el 1-2 de los últimos cuartos.

La alineación por la que Heynckes apostará para medirse al Real Madrid, se parecerá mucho a la que usó ante el Leverkusen. Su duda radica en la defensa, con Jerome Boateng y Mats Hummels en el centro, y Joshua Kimmich en el lateral derecho es en el izquierdo donde tiene el problema. David Alaba arrastra un problema musculares y hasta última hora no se decidirá si juega. Si no está en condiciones, la alternativa sería un jugador que cambiaría de banda, el brasileño Rafinha, por delante de un Bernat que no cuenta con la confianza de su entrenador.

Alineaciones probables:

Bayern: Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha o Alaba; Javi Martínez, James; Robben, Müller, Ribery; y Lewandowski.

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Asensio o Benzema y Cristiano Ronaldo.

Árbitro: Bjorn Kuipers (Holanda).

Estadio: Allianz Arena.

Hora en vivo del Bayern Múnich vs. Real Madrid

Argentina: 3.45 p.m

Chile: 3.45 p.m.

Brasil: 4.45 p.m.

Perú: 1.45 p.m.

Colombia: 1.45 p.m.

Ecuador: 1.45 p.m.

Paraguay: 4.45 p.m.

Bolivia: 2.45 p.m.

Venezuela: 2.45 p.m.

Uruguay: 4.45 p.m.

México: 1.45 p.m.

España: 8.45 p.m.

Espn en vivo Bayern Múnich vs. Real Madrid

Espn: 504

Fox Sports En Vivo Bayern Múnich vs. Real Madrid

Fox Sports 501

América Televisión En Vivo Bayern Múnich vs. Real Madrid

América 4