Chelsea: Antonio Conte reaccionó así tras especulación de la llegada de Andrea Pirlo

El estratega italiano ha devuelto al Chelsea a la cúspide mundial. Son favoritos para conquistar la Premier League a final de temporada, pero descartó que su gran amigo Andrea Pirlo llegue al club como asistente.

El entrenador del Chelsea de Inglaterra, Antonio Conte, ha desmentido, sobre la posibilidad de continuar su carrera en la Serie A de Italia, y sobre la llegada del jugador italiano, Andrea Pirlo, al cuadro de los 'Blues' como su ayudante.

Según el técnico italiano comentó que se enteró de la entrevista que le hicieron al agente italiano Andrea Pastorello quien señala su supuesta salida al fútbol italiano. "Leí la entrevista con Andrea Pastorello. Pero no sé quién es y no sé por qué esa persona ha hablado de mí. "Estoy contento de estar aquí y eso es lo más importante; creo que seguiré".

también informó que le quedan dos años más de contrato y reflejo sus molestias sobre dichos comentarios: "No me gusta cuando otra gente habla de mí. Me quedan dos años de contrato con el Chelsea, y esa es la verdad".

Al finalizar, habló sobre los rumores que vinculaban al actual jugador del New York City, Andrea Pirlo, quien llegaría a ocupar un puesto entre sus ayudantes: "He escuchado muchas cosas, pero Andrea está jugando y quiere seguir siendo futbolista. Así que no sé por qué me hablan de estas cosas".

EL DATO

Pirlo pondría fin a su carrera a mitad de año y su intención es agarrar cancha como entrenador y ser asistente de un conocido como Antonio Conte.