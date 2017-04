Borussia Dortmund vs. Mónaco: Marc Bartra y los mensaje de apoyo por atentado en autobús

Borussia Dortmund y Mónaco quedó suspendido, luego de que el bus del equipo alemán sufriera una explosión producto de una bomba. Marc Bartra fue el más afectado.

El fútbol vivió un momento de tensión este martes antes de la disputa del partido entre Borussia Dortmund y Mónaco, luego de que se sufriera cortes en el brazo por la explosión de una bomba cerca al bus del equipo alemán, cuando se dirigía al Estadio Signal Iduna Park para el duelo de Champions League. Ante el acontecimiento, varias personalidades y clubes expresaron su apoyo al defensor español.

Uno de los primeros en reaccionar ante la explosión fue Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, quien fue sorprendido por la noticia en plena conferencia de prensa. “Le deseo fuerza y recuperación y solidaridad”.

Mariano Rajoy, presidente español, así como los clubes Mónaco, Barcelona, América de México brindaron apoyo y pronta recuperación al defensor ibérico que fue trasladado de inmediato al hospital.

Siguiendo la información que nos llega de Dortmund y la evolución de la salud de @MarcBartra, a quien deseo una pronta recuperación. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 11 de abril de 2017

Lamentamos lo sucedido en Dortmund.



Todo nuestro apoyo al @BVB y a la gente en Alemania. https://t.co/l2sdc990XU — Club América (@ClubAmerica) 11 de abril de 2017

¡Nuestros aficionados que han viajado a Dortmund se solidarizan con la afición y pueblo ante lo sucedido! pic.twitter.com/NCufPUmzet — AS Monaco ES (@AS_Monaco_ES) 11 de abril de 2017

Tras lo sucedido y comprobarse que el público no estaba en peligro, el partido quedó suspendido para este miércoles a las 11:45 de la mañana (hora local). Borrusia Dortmund y Mónaco jugarán antes del Real Madrid vs. Bayern Múnich y Atlético de Madrid vs. Leicester City.