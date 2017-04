Maxi López y Mauro Icardi se vuelven a confrontar por el amor de Wanda Nara

El delantero del Torino, Maxi López, rompió su silencio y disparó con todo hacia Mauro Icardi ¿Tendrá la culpa Wanda Nara?

Fuente : Cuando todo era felicidad entre Maxi López y Mauro Icardi.

La pelea entre Maxi López y Mauro Icardi tuvo un nuevo episodio. Cuando parecía que las heridas se iban a cerrar con el tiempo, pues no ha sido así. Es que, el delantero del Torino afirmó que la foto que viene circulando con un mensaje subliminal no es para Mauro Icardi; sin embargo, no descartó que le hubiera gustado hacerlo. Además, le dio con palo a Edgardo Bauza.

"La historia de la foto es bastante privada. No tengo ninguna red social, no me divierten y ni me gustan. Entiendo el juego de la prensa, pero no hay polémica con la selección. Las fotos las teníamos mi ex esposa ( Wanda Nara) y yo, nadie más", declaró Maxi López a Fox Sports. Como se sabe, Mauro Icardi fue marginado de la albiceleste por quitarle la mujer al delantero del Torino.

De paso, le pegó a Edgardo Bauza, que hace poco días dejó de ser técnico de la Selección Argentina. "Si Bauza se reunió con Icardi, es tan traidor como él", disparó. Minutos después, volvió al tema sobre la foto y ratificó que todo fue planeado por su ex mujer, pues sus hijos querían ver el partido del Barcelona, pero no viajaron. Fue Wanda quien filtró la foto.

No obstante, dejó en claro que no tiene nada que ver con ese mensaje en la red social. Pero, la dejó picando que le hubiera gustado hacerlo, pues sabe que nunca hará las paces con Mauro Icardi, delantero del Inter de Milán.

EL DATO:

Mauro Icardi registra 20 goles en la presente Calcio.

