Xabi Alonso reveló que pudo haber fichado por el Barcelona antes que por el Real Madrid

El volante del Bayern Múnich, Xabi Alonso, analizó su carrera deportiva y desveló un pasaje poco conocido: Pep Guardiola lo quiso para 'su' Barcelona.

Xabi Alonso se juega los descuentos de su carrera deportiva y en una reveladora entrevista con El País 'El Maestro' ha contado varios detalles pocos conocidos de su etapa futbolística. Sin dudas, su 'no' fichaje por el Barcelona ha sido el tema que más comentarios ha generado en España.

Y es que antes de fichar por el Real Madrid en 2009, Xabi Alonso casi acaba en el Barcelona por pedido de Pep Guardiola. "Fue un verano en el que el Liverpool me quería vender, y se produjo una conversación entre Rafa (Benítez) y Pep (Guardiola). Pep me lo contó ya en Alemania. Le dijo a Rafa que yo le gustaba mucho y que le encajaba muy bien en su forma de jugar, pero había empezado Busquets en el primer equipo y tenía unas hechuras estupendas. Así que Pep apostó por él, y no se equivocó. Les salió un jugadorazo", narró el volante de 35 años.

Ni Pep Guardiola ni el Barcelona se lamentaron de dicha decisión y Xabi Alonso se quedaría otro año más en el Liverpool luego que la Juventus y el Arsenal no ofrecieran más que 15 millones de euros, tres 'kilos' menos de lo que exigía el club inglés para venderlo. Al año siguiente, el Real Madrid pagó 35 millones de euros y fichó a un futbolista histórico que logró una Liga, dos Copas del Rey y una Champions League.

La historia entre Xabi Alonso y Pep Guardiola no quedaría trunca debido a que el entrenador lo buscaría nuevamente en 2014 para sumarlo a su proyecto en el Bayern Múnich. "Pep insistió y yo di un paso muy difícil porque irse del Madrid por voluntad propia es rarísimo", aseguró el tolosarra, que dejó en claro que su decisión de irse de la 'Casa Blanca' fue porque "antes de acabar mi carrera quería jugar en otro gran club de otra gran liga y retarme a mí mismo".

Xabi Alonso fue campeón de la Champions League con el Liverpool en la temporada 2004-05 y con el Real Madrid en el curso 2013-14.