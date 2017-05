PSG ya tiene todo el dinero para fichar a Neymar ¡Cuidado Barcelona!

El atacante brasileño Neymar se encuentra muy cómodo en Barceloma, pero el PSG hará hasta lo imposible por ficharlo.

El PSG tiene luz verde de la UEFA para poder gastar cerca de 200 millones de euros en fichajes para la próxima temporada de la Ligue 1. Al fracasar en la Champions League y la Ligue 1, el multimillonario presidente catarí Nasser al Khelaifi planea rearmar la plantilla del cuadro parisino con dos objetivos ya conocidos Pepe (Real Madrid) y Neymar (Barcelona), fichajes que desea el técnico Unai Emery.

Para nadie es extraño que el PSG le ha seguido los pasos a Neymar desde el 2016. No obstante, el brasileño se siente cómodo en el Barcelona, tomando en cuenta que en un par de años podría ser la principal estrella del club azulgrana cuando Lionel Messi sufra un bajón en su rendimiento por temas relacionados con la edad.

El Barcelona no tiene interés en dejar ir a un jugador de la talla de Neymar, pero hay que recordar que la dirigencia no la ha pasado nada bien en el tema de los fichajes, ya que muchos de estos no estuvieron a la altura del equipo, y no suena nada mal estudiar la cantidad de dinero que ofrecer el PSG para quedarse con el '10'.

A esta hipótesis podemos sumarle el deseo del Barcelona por quedarse con dos piezas del PSG: Verratti y Marquinhos. De momento, Neymar está al cien por cien concentrado en obtener el título de LaLiga frente al Eibar, después se sentará para negociar el tema con los empresarios franceses.