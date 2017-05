Conor McGregor firmó el contrato para pelea contra Floyd Mayweather

El peleador irlandés Conor McGregor hizo el anunció oficial a través de su sitio web. Solo hace falta la firma del boxeador Floyd Mayweather para que se realice el histórico "Combate de los Billones".

Conor McGregor no quiere esperar más y, a través de su página web, anunció que ya estampó su firma en el contrato para el "Combate de los Billones" y, ahora, solo hace falta que su rival Floyd Mayweather haga lo mismo en las próximas horas para que se lleve a cabo una de los mejores peleas de la historia.

"Es un honor firmar este acuerdo récord junto a mis socios Zuffa LLC, The Ultimate Fighting Championship (UFC) y Paradigm Sports Management. Lo primero, y la parte más importante de este histórico contrato, es que oficialmente lo he firmado. Enhorabuena a todas las partes implicadas. Estamos esperando la firma de Al Haymon (promotor de Floyd Mayweather) y de su boxeador en los próximos días", expresó Conor McGregor en el comunicado publicado en TheMacLife.com.

Sin embargo, Conor McGregor, de 28 años, no ha revelado parte de las ganancias económicas que recibirá de esta pelea y, tampoco, la fecha y el lugar -probablemente en Las Vegas- por lo que todo depende de la parte de Floyd Mayweather, de 40 años, para que se cierre el acuerdo por completo.

