Real Madrid vs. Juventus: Black Eyed Peas tocará en la final de la Champions League

Real Madrid y Juventus chocarán el próximo 3 de junio en Gales pese al ataque terrorista ocurrido en Manchester.

El show tiene que continuar. El pasado martes todo Europa se paralizó con el ataque terrorista sufrido en la ciudad de Manchester, donde 22 personas resultaron fallecidas y más 45 terminaron heridas. La UEFA sigue firme de cara a la final de la Champions League y dio a conocer el nombre de la banda que abrirá la ceremonia previa al encuentro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Fichajes Juventus: Andrés Iniesta es el nuevo objetivo de la 'Vecchia Signora'

La banda estadounidense Black Eyed Peas confirmó su presencia en el Millennium Stadium de Cardiff, donde Real Madrid y Juventus se verán las caras. La mítica agrupación tratará de dejar huella en Gales para motivar a todos los hinchas de cara al partido.

Cabe mencionar que Fergie se separó años atrás del grupo por proyectos personales. Incluso sacó un disco en solitario y luego se retiró de los escenario para enfocarse en su rol de madre. Sin embargo, todo parece indicar que está lista para tomar el micrófono de nuevo y con el conjunto que la volvió famosa.

Let's go. Stoked to perform at the @ChampionsLeague opening ceremony sponsored by @pepsi on June 3! pic.twitter.com/9goMksWcFA