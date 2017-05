Real Madrid: Mbappé dejó con esta frase la posibilidad de ser el fichaje 'bomba' de los 'merengues

Kylian Mbappé aún no tiene claro donde jugará la próxima temporada por las innumerables propuestas, pero lo que parece claro es que en Mónaco no seguirá.

Kylian Mbappé es uno de los jugadores que los equipos más poderosos lo quieren como su fichaje 'bomba' y una inversión a largo plazo por su juventud. El francés volvió a rendirse al que podría ser su entrenador, Zinedine Zidane.

"El que me hizo amar el fútbol fue Zidane, después tuve varios ídolos, pero realmente Zidane fue mi primer ídolo", fueron sus contundentes palabras cuando le preguntaron la posibilidad de llegar al Real Madrid.

Otras de las luces que sigue brindando la joya del fútbol es Cristiano Ronaldo ya que en las redes circula una imagen en la que el delantero del Mónaco, de niño, posa en una habitación forrada de posters e imágenes del portugués.

Por último en una entrevista mostró su alegría por la comparación que lo hacen con Thierry Henry. "Es halagador compararme con Henry, pero como dije y repito: todo el mundo escribe su historia. Thierry ha hecho su carrera y fue inmensa, creo que no sería justo comparar a un joven de 18 años que aún no ha hecho nada. Si hago una gran carrera, no me gustaría ser comparado con un joven de 18 años que aún no ha hecho nada".

EL DATO

Mbappé con 18 años, ha ganado la Ligue 1 con los monegascos, se ha exhibido en la Champions (llegó a semifinales) y ya ha debutado con la selección francesa.