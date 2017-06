Melgar: Wilmer Aguirre se rinde ante el 'panenkazo' de Ysrael Zuñiga

El 'Zorrito' Wilmer Aguirre quedó maravillado con la soberbia ejecución del capitán del Melgar, Ysrael Zuñiga, que fue clave para ganar el título del Torneo de Verano 2017.

Wilmer Aguirre, delantero estrella del Melgar, se rindió de elogios hacia su compañero, el experimentado 'Cachete' Ysrael Zuñiga al definir 'a lo Panenka' sobre el arco de José Carvallo que sirvió para vencer al UTC cajamarquino en la tanda de penaltis (4-3) tras igualar 2-2 en los dos partidos de ida y vuelta de la final del Torneo de Verano 2017.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Selección peruana: Paolo Hurtado quedó descartado de los amistosos ante Paraguay y Jamaica

"La verdad no me lo esperaba y creo que fue el caso de muchos, pero él tiene toda la experiencia y a Dios gracias la pelota entró. Hay que ser bastante frío para definir así", dijo Wilmer Aguirre al programa 'Toque y Taco' de Radio Ovación (620 AM) al opinar del penal que ejecutó el capitán del Melgar, Ysrael Zúñiga.

Asimismo, 'El Zorrito' Wilmer Aguirre admitió que a sus 34 años se siente mucho más comprometido con el fútbol y espera marcar goles con el Melgar para lograr el título del Torneo Apertura: "Me siento con mucha responsabilidad pero lo tomo con toda la seriedad posible".

NO TE LO PIERDAS: Leao Butrón: "El fútbol peruano es muy lento, los argentinos son muy superiores"

DATO: Con este resultado, el Melgar arequipeño se convirtió en el primer equipo clasificado a la Copa Libertadores 2018. Cabe recordar que 'El Dominó' se fue eliminado sin pena ni gloria de la fase de grupos de la presente edición del torneo.