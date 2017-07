Erick Osores a Chile: "Encarnan el juego más sucio de toda Sudamérica"

El periodista deportivo Erick Osores presentará un informe completo explicando paso por paso, línea tras línea y con pruebas contundentes para defender su teoría de lo que es, según el mismo, el fútbol que práctica la selección de Chile.

Erick Osores no se arrepiente de sus picantes declaraciones sobre el juego que práctica Chile. El propio periodista no piensa en disculparse ante las críticas de sus colegas del país vecino y este domingo, en el programa "Fútbol en América", defenderá su posición con respecto a 'La Roja'.

“A lo largo de su historia (Chile) ha recurrido al juego vedado, a las artimañas, por ello encarnan el juego más sucio de Sudamérica. Yo no dije nada extraño. Entiendo que les duela porque las verdades duelen. El domingo (en el programa) voy hacer algunas precisiones a mis amigos de la televisión chilena”, manifestó Erick Osores.

Asimismo, Erick Osores recordó las palabras que dijo el atacante del RB Leipzig y goleador de la Copa Confederaciones, Timo Werner, que respaldan su teoría del "juego sucio" que puso en práctica Chile durante la final contra Alemania.

“(Sobre el pseudoperiodista) No me importa nada. Esa respuesta demuestra que el conductor no tenía mucho recurso para responder, es como si fuera la reacción de un niño. Le faltó calidad para dejarme mal. Al día siguiente de lo que yo dije Timo Werner afirmó que Chile es la mejor selección del mundo jugando sucio”, agregó el periodista Erick Osores.