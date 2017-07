UFC: Valentina Shevchenko revela lo que le pasó a Amanda Nunes y responde a Joanna Jedrzejczyk

"Amanda Nunes quiso tener ventaja en el peso, pero no le funcionó", dijo Valentina Shevchenko quien quedó muy sorprendida de la trampa que le tenía preparada la campeona de UFC. Y de Joanna Jedrzejczyk aseguró que le "pareció genial enfrentarse ante ella esa misma noche".

Valentina Shevchenko, peleadora kirguisa que pelea por el Perú, cuestionó la excusa que dio la brasileña Amanda Nunes, campeona de la categoría peso gallo de UFC, para evitar enfrentarla a tan solo pocas horas de su tan esperado combate en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El presidente de la famosa compañía de Artes Marciales Mixtas (MMA), Dana White, incluso aseguro que la 'Leona' "sí estaba en condiciones de poder luchar".

Para Valentina Shevchenko es muy evidente, Amanda Nunes quiso recortar el peso y luego recuperarlo en poco tiempo para sacar ventaja en el octágono y esta estrategia no le funcionó.

"En el entrenamiento abierto, ella parecía tener un peso mayor de la división de los gallos. Creo que ella (Amanda Nunes) tiene, no sé, tal vez 20 libras (9,1kg) más, y ella parecía estar muy cerca de ese peso. Pensé, "OK, ella sabe lo que está haciendo". Pero también entendí lo que ella quería hacer, ella quería cortar mucho peso en poco tiempo y recuperar lo máximo que pudiera, para tener ventaja en el peso cuando luchásemos. Pero no funciona así, nuestro cuerpo necesita tiempo para recuperarse. Esta es la razón por la cual fue hospitalizada", dijo Valentina Shevchenko durante la conferencia de prensa posterior al evento UFC 213.

Asimismo, Valentina Shevchenko criticó a Amanda Nunes por negarse a pelear luego de que recibiera la aprobación de los médicos de la UFC.

"Cuando usted recibe esa autorización de que puede luchar tienes que hacerlo, pero es diferente cuando usted ya no quiere luchar ... No sé, ella tuvo tres meses para prepararse, piense en esto, "Tengo que luchar, tengo que poner todo en la lucha", y este es un evento enorme. Usted no puede simplemente decir, "Oh no, no quiero luchar hoy". Todo el mundo lo ve todo. No tengo que decir nada, todo el mundo está viendo. Si usted hace este tipo de cosas, usted tiene que ser responsable de lo que la gente va a pensar de usted. Espero que sepa lo que está haciendo. Sé exactamente por qué está haciendo eso, y todo el mundo lo sabe. ¿Quién sabe (si tiene miedo)? Esta es la respuesta por no estar luchando hoy. ¿Por qué sucedió? No sé. Si ella está en condiciones, está totalmente sana, asi que no entiendo porque no vino a luchar", agregó 'La Bala' Valentina Shevchenko.

¿Pelear contra Joanna Jedrzejczyk? Sí, claro. Valentina Shevchenko estuvo totalmente de acuerdo con enfrentarse a la polaca esa misma noche. Recordemos que Joanna es campeona invicta en la división peso pluma femenina. Sin embargo, la única peleadora que logro vencerla en tres oportunidades solo ha sido Valentina, pero lo hizo en el arte marcial del Muay Thai.

"Cuando ella (Joanna Jedrzejczyk) escribió, yo estaba de acuerdo a la misma hora. Pensé que sería genial, porque me enfrentaría a Nunes, ahora enfrentaría a Joanna, ¿por qué no? Joanna dijo que estaba lista. Ya dije, yo y Joanna tuvimos nuestra era en el muay thai y escribiremos nuestra historia en el MMA; ¿Por qué no empezar hoy, en el UFC 213? Si no fuera así, tal vez estuviéramos en el evento principal", aseguró 'La Bala'.

Finalmente, para cerrar el tema de Amanda Nunes, Valentina Shevchenko desea enfrentarla lo más pronto posible. Asimismo, afirmó que no le importa el rival y la división. Ella solo tiene un objetivo, ser campeona de UFC.

"(Amanda Nunes) Tiene que luchar, ella tiene que defender su cinturón. Sobre el resto, no me importa lo que va a pasar con ella, me importan más mis objetivos. Yo voy a ser campeona, y no me importa, puede ser con ella o contra cualquier otra. He escuchado algo al respecto (de que la lucha sea remarcada para el UFC 215, en septiembre, en Canadá), pero estoy lista para cualquier fecha. Voy a estar en mi mejor forma de nuevo. Tendré que extender un poco mi campamento de entrenamientos, de tres meses a cinco, pero no importa. Me siento mentalmente fuerte, físicamente fuerte, voy a descansar un poco y continuar mi entrenamiento. ¡Voy a luchar por cualquier cinturón, pues eso es lo que quiero, el cinturón! No sé qué situación, si va a seguir siendo Amanda, pero no me importa, porque yo soy una luchadora de verdad, y me enfrento a cualquiera", concluyó.