Alianza Lima: Pablo Bengoechea explicó porqué sigue alineando a Rinaldo Cruzado pese a su bajo nivel [VIDEO]

Pablo Bengoechea volvió a reiterar que Alianza Lima jugó uno de sus peores partidos ante Universitario de Deportes en el Monumental. "Siento tristeza, vergüenza deportiva", el Dt 'íntimo'.

Fuente : Líbero

Tras la goleada a cuesta de Universitario de Deportes, los aficionados de Alianza Lima centraron sus críticas en el volante Rinaldo Cruzado de muy bajo nivel mostrado en lo que va el campeonato. El técnico victoriano dio sus razones de la presencia del experimentando jugador.

Para Pablo Bengoechea, la experiencia que aporta Rinaldo Cruzado es muy importante para el equipo. "No estoy de acuerdo con que no rinde hasta el momento. Es un jugador muy importante para nosotros. Él ya sabe salir campeón con Alianza Lima. Hay gente que no conoce lo que el club ha vivido anteriormente. Rinaldo salió campeón con Alianza y se fue. Es de los pocos futbolistas que sabe lo que es salir campeón con esta camiseta. Y nosotros a esos futbolistas lo respetamos mucho. Tiene trayectoria, jugador de selección. Le va aportar al plantel cuando lo crea conveniente desde dentro o fuera de la cancha", aclaró.

Sobre la derrota ante Universitario dijo. "Siento tristeza y vergüenza deportiva, queríamos seguir creciendo como equipo, darle alegría a nuestra gente. Eso no ocurrió, no hicimos un buen partido y eso nos llevó a perder. De las pocas cosas que hicimos bien fue marcar la pelota quieta en contra. Después fue un partido pobre, yo soy el responsable. No defendimos bien, a la hora de atacar no manejamos bien la pelota, tenemos que mejorar mucho el rendimiento pensando en esos 90 minutos pero el campeonato no comenzó este sábado, ese fue ya el noveno partido y ha habido partidos en que sí hemos jugado bien", explicó.

Pablo Bengoechea dio a entender que haría algunas variantes ante el bajo nivel de sus jugadores en el clásico (De la Haza, Cruzado). "vamos a trabajar. El equipo no hizo lo que tenía que hacer y hay que buscar opciones. El domingo tenemos un partido que es totalmente diferente, no es un clásico pero le damos mucha importancia como a todos los rivales. Queremos hacer un buen partido y pasar esa amargura del fin de semana, aunque esa amargura recién se podrá ir en el siguiente clásico".

EL DATO

Alianza Lima es segundo en el grupo B con 15 puntos. Cuatro menos que el líder UTC.