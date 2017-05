Selección peruana: Salomón Libman tomó así su no convocatoria para amistosos ante Paraguay y Jamaica

Salomón Libman fue uno de los grandes ausentes en la convocatoria de Ricardo Gareca, el portero prometió volver al equipo de todos.

Salomón Libman fue uno de los arqueros más destacados del Torneo de Verano y para muchos un jugador convocable para la próxima fecha FIFA. El portero prometió seguir trabajando para volver al equipo.

El 'Yuyo' con camiseta de Sport Rosario fue el arquero menos batido y espera en el Apertura repetir ese rendimiento y volver al seleccionado nacional. Asimismo considero que toma con tranquilidad el hecho de no estar en la convocatoria.

"Con tranquilidad, el fútbol es de momentos. Sin ser soberbio yo me considero un arquero de selección y por mi mente siempre pasa estar en las convocatorias. Me considero parte del grupo y sé que si sigo por este camino voy a volver".

Por último explicó que hace unas semanas habló con miembros del comando técnico y le pidieron no bajar la guardia para volver. "Yo no me voy a convocar solo, creo que todo cae por su propio peso así que debo. Hablé con el profesor Bonillo y Vaccarini, después con el preparador de arqueros Honores, me dijeron que me veían bien y que no deje de entrenarme".

EL DATO

Salomón Libman tuvo 9 partidos con el arco en cero.

