Luis Advíncula desconoce su pase al Lobos BUAP

El lateral de la Selección Peruana se mostró sorprendido por la decisión de Tigres de prestarlo al recién ascendido a la Liga MX Lobos BUAP.

Luis Advíncula llegó como flamante refuerzo a Tigres a inicios de este 2017, su arranque generó ilusión en su nueva hinchada, pero una lesión le terminaría costando el puesto: el mexicano Luis Rodríguez se adueñó del titularato y fue considerado uno de los mejores marcadores de punta de la Liga MX.

En el presente Draft, Tigres tomó la decisión de ceder a Luis Advíncula a Lobos BUAP, un hecho que se tomó sin el consentimiento del peruano. ""Aún no he hablado con mi club ni empresario, no sé nada sobre mi pase a Lobos BUAP y conmigo no ha hablado nadie", afirmó a RPP.

Consultado por la final de la Liga MX perdida ante Chivas, Luis Advíncula afirmó: "¿Si me siento con bronca por no jugar la segunda final contra Chivas? Sí, pero uno tiene que ser profesional y acatar las órdenes del entrenador. Para la primera final me preguntó si podía jugar de lateral izquierdo y yo le dije que lo podía hacer hasta con guantes. Lamentablemente, en el segundo encuentro 'Tuca' no me consideró y me quedé con la bronca de no haber podido jugar, más aún porque perdimos dos finales en el año".

Pese a no tener la continuidad deseada, Luis Advíncula aseguró sentirse bien y espera recuperar su mejor nivel. Sobre el triunfo ante Paraguay, puntualizó: "No sé si fuimos superados en el primer tiempo por Paraguay pero no entramos bien, la segunda mitad fue distinta y eso se vio reflejado en el marcador".

Luis Advíncula afirmó que el 15° en el ránking FIFA ayuda "porque nos ven de otra forma".