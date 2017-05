Liga MX: Gerónimo Barbadillo asegura que salvó a Tigres del desastre económico 

El histórico jugador de la selección peruana, Gerónimo Barbadillo, reveló que pudo fichar por Nápoli, pero que prefirió jugar por un equipo de la tercera división.

La derrota de Tigres ante Chivas de Guadalajara no pasó desapercibida para Gerónimo Barbadillo. Y es que el histórico jugador nacional es uno de los goleadores históricos del cuadro 'Felino', cuya marca fue igualada por André-Pierre Gignac en la gran final de la Liga MX.

El mítico delantero de la selección peruana dio a conocer que su fichaje al Avellino de la Serie A significó una gran suma de dinero al club de Luis Advíncula. Del mismo modo, reveló que estuvo a punto de marcharse al Napoli, pero que prefirió retirarse del fútbol profesional y jugar en la tercera división.

"Yo fui vendido por 850 mil dólares, yo sané los problemas económicos. La primera gran venta del fútbol mexicano y del Tigres. Cada vez que jugaban la Copa Libertadores me pedían permiso para autorizar jugar el número 7. Ese número para mí es un cosa muy importante", sostuvo Barbadillo.

"Le dije a mi entrenador del Udinese que quería saber si va a contar conmigo en la próxima temporada, porque en ese tiempo me quería el Napoli, ya que su técnico Ottavio Bianchi me había entrenado en el Avellino. Él me dijo que estaba en sus planes", agregó el 'Patrulla'.

"En el inicio de la Copa hice 3 goles en 2 partidos, pero en la Liga no jugaba, cuando veo esto, hablé con el entrenador (Udinese), y él me dijo que hable con el presidente para que me venda a Francia porque me querían de ahí. Pero yo me retiré del profesionalismo y jugué en Tercera División (Sanvitese). Renuncié al dinero, pero me divertí", finalizó Barbadillo.

Gerónimo Barbadillo jugó el Mundial de España 1982 con la selección peruana y obtuvo la Copa América de 1975.