Sorteo Mundial Rusia 2018: Perú está en el Grupo C junto a Francia, Australia y Dinamarca

La selección peruana se encuentra en el Grupo C del Mundial Rusia 2018 y tendrá que se jugará en la fase de grupos contra Francia, Australia y Dinamarca

Perú estará en el Grupo C del Mundial Rusia 2018. Creditos : Twitter

El sorteo del Mundial Rusia 2018 estuvo de ensueño con la presencia de varias leyendas del fútbol. La selección peruana salió sorteada en el Grupo C y tendrá como rivales a Francia, Dinamarca y Australia. El combinado nacional debutará contra el equipo danés el próximo 16 de junio en el Estadio Mordovia Arena.

Al anfitrión le tocó un grupo accesible junto a Uruguay Arabia Saudí y Egipto. Sin embargo, Argentina la tiene más complicada debido a que sus contrincantes son de temer: Islandia, Croacia y Nigeria. El vigente campeón, Alemania, trendrá que vérselas con México, Suecia y Corea del Sur.

MINUTO A MINUTO

ASÍ QUEDARON LOS GRUPOS

Grupo A: Rusia, Arabia Saudí, Uruguay, Egipto.

Grupo B: Portugal, España, Irán, Marruecos

Grupo C: Francia, Australia, Perú, Dinamarca

Grupo D: Argentina, Islandia, Croacia, Nigeria.

Grupo E: Brasil, Suiza, Costa Rica, Serbia

Grupo F: Alemania, México, Suecia, Corea del Sur

Grupo G: Bélgica, Túnez, Inglaterra, Panamá

Grupo H: Polonia, Senegal, Colombia, Japón.

Here they are! The groups for the 2018 FIFA World Cup Russia! 🇷🇺🙌



Which game are you most looking forward to?! 😁#WorldCupDraw pic.twitter.com/CYBTaqkgpF — #WorldCupDraw 🏆 (@FIFAWorldCup) 1 de diciembre de 2017

BOMBO 4

- Japón al Grupo H.

- Panamá va al Grupo G.

- Corea del Sur al Grupo F

- Serbia al Grupo E.

- Nigeria al Grupo D.

- AUSTRALIA EN EL GRUPO C JUNTO A PERÚ.

- Marruecos va al Grupo B

- Arabia Saudí está en el Grupo A.

BOMBO 3

- Senegal al Grupo H.

- Túnez en el Grupo G.

- Suecia al Grupo F

- Costa Rica en el Grupo E.

- Islandia al Grupo D

- DINAMARCA EN EL GRUPO C: Enfrentará a Perú.

- Irán al Grupo B

- Egypto al Grupo A.

BOMBO 2

- Colombia al Grupo H

- Inglaterra al Grupo G

- México va al Grupo F

- Suiza está en el Crupo E

- Croacia va al Grupo D.

- PERÚ ESTÁ EN EL GRUPO C.

- España está en el grupo B.

- Uruguay va al Grupo A.

BOMBO 1

- Grupo H: Polonia

- Grupo G: Bélgica

- Grupo F: Alemania

- Grupo E: Brasil

- Grupo D: Argentina

- Grupo C. Francia

- Grupo B: Portugal

- Grupo A: Rusia

- Primero se sortearán los equipos cabezas de serie

- Los presentadores de la ceremonia son Gary Lineker y Maria Komandnaya

- Gordon Banks, Diego Forlán, Laurent Blanc, Carles Puyol, Diego Maradona, Cafú, Fabio Cannavaro son los encargados de sacar las bolillas del sorteo.

The draw assistants are out and the teams are about to drawn at the #WorldCupDraw!



Follow our Live Blog here 👉 https://t.co/rYa6gFxmYq pic.twitter.com/1xw8PxP11X — #WorldCupDraw 🏆 (@FIFAWorldCup) 1 de diciembre de 2017

- En la pantalla revelan un video de varias estrellas de los mundiales.

- Antes del sorteo presenta una danza típica de Rusia.

- Miroslav Klose sube al estrado y habla sobre el último Mundial ganado con Alemania.

- Gianni Infantino, presidente de la FIFA, agradece a Vladimir Putín por el Mundial y da por iniciado el evento del sorteo de grupos.

- El presidente de Rusia, Vladimir Putín realiza el discurso de bienvenida a todos los presentes.

- ¡EMPEZÓ LA CEREMONIA!

ANTESALA

- Una foto memorable repleto de leyendas del fútbol. Ronaldo, Pelé, Lothar Matthaus, Miroslav Klose y más figuras.

- Juan Carlos Osorio, Jorge Sampaoli y Carlos 'El Pibe' Valderrama juntos para la foto.

- Ricardo Gareca se encontró con varios compañeros y se le ve muy contento.

- Diego Forlán, Marcel Desailly, Fernando Hierro y Ronaldinho también están presentes en el sorteo en Moscú.

- El DT de la selección argentina, Jorge Sampaoli, es una de las figuras del evento.

"Dormí poco, analicé algunas cosas de los equipos que nos pueden tocar. Más curiosidad que otra cosa".



Jorge Sampaoli, uno de los primeros seleccionadores en llegar. #SorteoMundial 🇷🇺 #Rusia2018 pic.twitter.com/FzwSLgln2c — #SorteoMundial 🏆 (@fifaworldcup_es) 1 de diciembre de 2017

- La delegación brasileña ya se encuentra en Moscú para el respectivo sorteo.

- Cafú, Laurent Blanc, Fabio Cannavaro y Carles Puyol están en Rusia para el sorteo.

Horarios para que puedas ver el sorteo del Mundial Rusia 2018

FIFA ya calienta la previa del sorteo de la fase de grupos

MOMENTO HISTÓRICO

Luego de 36 años la selección peruana, dirigida por Ricardo Gareca, jugará una Copa del Mundo tras lograr la ansiada clasificación en el repechaje ante Nueva Zelanda. El Mundial de Rusia 2018 será el escenario donde Perú vuelva a deleitar al mundo con su buen juego pero antes deberá conocer a sus rivales en la fase de grupos, los cuales serán sorteados este viernes 1 de diciembre desde las 10 a.m.(hora peruana) y lo podrás seguir EN VIVO y ONLINE por Latina y DirecTV Sports.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Rusia 2018: La selección peruana se podría quedar sin Mundial

Como se sabe,la delegación peruana ya está en Moscú para este sorteo, donde la selección peruana estará en el Mundial Rusia 2018, siendo una de las sorpresas en el campeonato, no solo por su clasificación sino también por el puesto que ocupará en el sorteo ya que se ubicará en el Bombo 2.

Al estar en el Bombo 2 del Sorteo del Mundial Rusia 2018, la selección se evitará jugar con selecciones de alto nivel en la fase de grupos tales como: España, Inglaterra, Uruguay, Colombia, Croacia, Suiza y México.

NO TE LO PIERDAS: Rusia 2018: ¿La selección italiana podría reemplazar a Perú en el Mundial?

Además, la selección peruana tampoco saldrá sorteada con las selecciones de Argentina y Brasil que se encuentran en el Bombo 1 porque en el sorteo está estipulado que dos países de la misma confederación (salvo la europea) salgan en el mismo grupo.

BOMBO 1: Rusia, Brasil, Argentina, Alemania, Portugal, Francia, Bélgica y Polonia.

BOMBO 2: España, Perú, Colombia, México, Uruguay, suiza, Croacia e Inglaterra.

BOMBO 3: Islandia, Costa Rica, Egipto, Irán, Dinamarca, Suecia, Túnez y Senegal.

BOMBO 4: Serbia, Nigeria, Japón, Panamá, Corea del Sur, Arabia Saudí, Marruecos y Australia.

HORARIOS

Perú, Panamá, México, Colombia y Ecuador: 9:00 a.m.

Estados Unidos: 8.00 a.m. (ET) / 7.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 10:00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 9:00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 11:00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 3:00 p.m.

Rusia: 5:00 p.m.

CANALES

Todo el mundo: YouTube y Facebook de FIFA

Perú: Latina y DirecTV Sports.

Argentina: DirecTV Sports TyC Sports.

Bolivia: TyC Sports.

Chile: TyC International y DirecTV Sports.

Brasil: SporTV, ESPN Brasil, Fox Sports Brasil.

Colombia: TyC International, DirecTV Sports y RCN.

Ecuador: DirecTV Sports TyC Sports, RTS Ecuador.

El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá: TDN, Sky HD, TyC International, SKY Planeta.

México: Sky Sports, TDN, Univisión, Azteca, SKY HD.

Nueva Zelanda: Sky Sports 2 NZ, Sky Go NZ.

Paraguay: TyC Sports International

Inglaterra: Sky Go Extra, Sky Go, BBC Two, Sky Sports Main Event.

Estados Unidos: Bein Sports, Universo, Telemundo Deportes, Univisión Deportes, Fox Sports 1 USA.

Venezuela: TyC International, DirecTV Sports.

Francia: TMC, Bein Sports 1.

Alemania: ORF TV Live, ZDF.

Italia: RSI La 2

Japón: NHK Japan

Portugal: RTP3, RTP Play.

Polonia: TVP Sport, TVP1, TVP Sport Live.

Rusia: HTB+