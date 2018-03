Perú vs. Islandia: Fecha, hora y ver canal EN VIVO directo amistoso por fecha FIFA

Perú e Islandia se enfrentan el martes 27 de marzo (7.00 p.m.; EN VIVO ONLINE América Televisión y Movistar Deportes) en amistoso con miras al Mundial de Rusia 2018, en el estadio Red Bull Arena de New Yersey.

Las previas al Mundial - Rusia 2018, dejan buenos partidos. El principal para nosotros es Perú VS. Islandia, Teniendo como horarios y medios de transmisión (7.00 p.m. - hora peruana / EN VIVO /Canales: América TV y Movistar Deportes), desde la ciudad de New Jersey.

Luego de la buena victoria por 2-0 ante Croacia, la 'bicolor' afrontará su segundo amistoso en tierras americanas. Jefferson Farfán es el líder de esta selección, Christian Ramos el llamado a capitanear la oncena y Christian Cueva esas pinceladas de talento.

Por ahora se perfilan algunas variantes como Aldo Corzo que se metería al once en el lugar de Luis Advíncula. Alberto Rodríguez quien tiene unos días más de recuperación podría estar en defensa por Anderson Santamaría.

En el arco, José Carvallo también podría ser una variante que pueda utilizar Ricardo Gareca ya que la idea es ver variante y a todos los jugadores que convocó. Cristian Benavente jugaría de titular y pueda ganarse el lugar soñada para el Mundial.

Guía TV - Perú vs. Islandia

América TV: Canal 4 / Canal 704 HD

Movistar Deportes: Canal 3 / Canal 703

En Estados Unidos el partido se puede ver por PPV.

Ver Perú vs. Islandia en Estados Unidos por PPV

Integrated Sports realizará la transmisión en vivo del Perú - Islandia por pay per view, a través de iN demand, Vubiquity, DISH y DirecTV, para los Estados Unidos, con el precio de $ 24.95.

Además, el partido estará disponible a través de la web o dispositivos móviles en www.payperviewliveevents.com.

Hora en vivo del Perú vs. Islandia



Perú: 7.00 p.m.

Colombia: 7.00 p.m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

Brasil: 9.00 p.m.

Venezuela: 8.00 p.m.

Uruguay: 9.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

México: 6.00 p.m.

Costa Rica: 6.00 p.m.

España: 1.00 a.m. (sábado 24 de marzo)

Italia: 1.00 a.m. (sábado 24 de marzo)

Alemania: 1.00 a.m. (sábado 24 de marzo)

Francia: 1.00 a.m. (sábado 24 de marzo)

Croacia: 1.00 a.m. (sábado 24 de marzo)

Rusia: 1.00 a.m. (sábado 24 de marzo)

Japón: 9.00 a.m. (sábado 24 de marzo)

Inglaterra: 0.00 a.m. (sábado 24 de marzo)

Honduras: 6.00 p.m.

Panamá: 7.00 p.m.

Amistosos de Perú previos al Mundial de Rusia 2018



27/03: Perú vs. Islandia (New Jersey) - Hora: 7.00 p.m.

29/05: Perú vs. Escocia (Lima) - Hora por confirmar.

03/06: Perú vs. Arabia Saudita (Altach) - Hora por confirmar.

09/06: Perú vs. Suecia (Gotemburgo) - Hora: 1.30 p.m.

Convocatoria de Perú

Arqueros: José Carvallo (UTC), Carlos Cáceda (Municipal) y Alejandro Duarte (San Martín).

Defensas: Christian Ramos (Veracruz), Alberto Rodríguez (Junior), Aldo Corzo, Luis Advíncula (Lobos), Miguel Araujo (Alianza Lima), Miguel Trauco (Flamengo), Nilson Loyola (Melgar), Luis Abram (Velez Sarsfield) y Anderson Santamaria (Puebla).

Mediocampistas: Christian Cueva (Sao Paulo), Renato Tapia (Feyenoord), Pedro Aquino (Lobos), Yoshimar Yotún (Orlando City), Sergio Peña (Granada), Paolo Hurtado (Vitória Guimaraes), Edison Flores (Aalborg), Andy Polo (Portland Timbers), Cristian Benavente (Sporting Charleroi) y Roberto Siucho (Universitario de Deportes).

Delanteros: André Carrillo (Watford), Raúl Ruidíaz (Morelia), Jefferson Farfán (Lokomotiv) y Beto Da Silva (Argentinos Juniors).