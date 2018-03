México vs. Croacia EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por Univisión TDN guía de canales [GUÍA TV]

México vs. Croacia se miden en el AT&T Stadium este martes 27 de marzo desde las 9:00 p.m. 'Charros' llegan de golear a Islandia por 3-0 por la fecha FIFA.

México vs. Croacia; partido amistoso desde el Hard Rock Stadium Fuente : Twitter Selección de México

Desde Texas, México vs. Croacia se verás las caras en un nuevo amistoso internacional preparatorio para el Mundial de Rusia 2018. Juan Carlos Osario, entrenador 'charro' pondrá a su mejor equipo, mientas el rival europeo no contará con sus máximas figuras.

México recibe en el AT&T Stadium en Arlington de Texas a Croacia que llega de perder ante Perú por 2-0. El volante Luka Modric, el delantero Mario Mandzukic y el portero Danijel Subasic no serán parte del equipo europeo.

"Me parece lamentable porque la idea de estos partidos es enfrentarse a cada rival con su mejor once. Lastimosamente, ellos han tomado otra decisión que no conozco ni tengo los argumentos suficientes para dar una opinión al respecto. Pero sí me parece que, a futuro, los organizadores deben tener en cuenta esa situación y dar normas para jugar contra el mejor once posible del oponente", sostuvo Juan Carlos Osario.

La selección de México llega da golear por 3-0 a Islandia con un doblete de Miguel Layún y un golazo de Marco Fabián. El once será muy parecido al del viernes pasado

De otro lado, Croacia buscará lavarse la cara luego que Perú lo doblegara pese a tener todas sus figuras como es el caso de Luka Modric, Mario Mandzukic y el Danijel Subasic.

México vs. Croacia será transmitido este martes 27 de marzo desde AT&T Stadium en Arlington, Texas por los canales 5 Azteca 7, TDN y Univisión TDN. Univisión Deportes también pasara el encuentro para los aficionados en Estados Unidos.

POSIBLES ALINEACIONES

MÉXICO: Guillermo Ochoa; Miguel Layún, Héctor Moreno, Néstor Araujo, Carlos Salcedo; Andrés Guardado, Carlos Vela, Rodolfo Pizarro, Omar Govea; Oribe Peralta, Javier Hernández.

ENTRENADOR: Juan Carlos Osorio.



CROACIA: Lovre Kalinic; Sime Vrsaljko, Domagoj Vida, Vredan Corluka, Iván Strinic; Mateo Kovacic, Iván Rakitic, Milan Badelk, Ante Rebic; Marko Pjaca y Andrej Kramaric.

ENTRENADOR: Zlatko Dalic.



Árbitro: Por designar



Estadio: AT&T Stadium, Arlington, Texas



Hora: 9:00 pm



País Hora

Perú 21:00

Argentina 23:00

México 20:00

Colombia 21:00

Chile 23:00

Bolivia 22:00