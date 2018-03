Francia vs. Rusia EN VIVO ONLINE ESPN en partido amistoso internacional [Hora y Canal]

Francia visita este martes (10:50 a.m.) a Rusia en el estadio Krestovski de la ciudad de San Petersburgo. El partido lo podrás seguir EN VIVO aquí.

Este martes, desde las 10:50 a.m. (hora peruana), Rusia, el país anfitrión del Mundial, tendrá su segunda prueba de fuego ante su similar de Francia liderado por Mbappé, Griezmann y Pogbá. El partido lo podrás seguir EN VIVO por ESPN o también a través de Libero.pe.

Para este amistoso, Francia llega con una sensible baja. El técnico Didier Deschamps no pondrá contar con el extremo Florian Thauvin por un problema en los isquiotibiales. Sin embargo, sí podrá tener en el equipo titular a Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Paul Pogba.

¿Cómo llegan? Los rusos vienen de una dura derrota ante Brasil el pasado viernes, mientras que los franceses también perdieron, pero su historia fue distinta al rival, tras iniciar ganando 2-0, pero Colombia lo volteó el partido.

Este amistoso servirá para mejorar los errores que tuvieron cada selección en el partido pasado y teniendo en cuenta que quedan pocos meses del Mundial.

Rusia vs. Holanda: horarios en el mundo

-País Hora Canales

-Perú 10:50 a.m. ESPN

-Argentina 12:50 p.m. ESPN

-México 1:00 p.m. ESPN

-Colombia 10:50 a.m. ESPN

-Chile 12:50 p.m. ESPN

-Nueva York 11:50 a.m.

-California 8:50 a.m.

-España 4:50 p.m.